Jan-Lennard Struff unterliegt Dimitrov nach hartem Kampf

Er kommt immer besser in Form: Aber für Jan-Lennard Struff war beim Masters in Miami die zweite Runde dennoch Endstation. Gegen Grigor Dimitrov unterlag der Warsteiner mit 6:4, 6:7 (5:7) und 4:6.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.03.2023, 00:40 Uhr

Jan-Lennard Struff kommt wieder in Form.

Es ist ein langer Weg zurück für Jan-Lennard zurück in die absolute Weltspitze. In den letzten Wochen wechselten sich Licht und Schatten dabei immer wieder ab, gegen Grigor Dimitrov hat Struff nur knapp verpasst, ein weiteres positives Ausrufezeichen zu setzen. In drei hart umkämpften Sätzen musste sich der Deutsche mit 6:4, 6:7 (5:7) und 4:6 geschlagen geben.

Nachdem Struff in der ersten Runde gegen den Italiener Fabio Fognini gewinnen konnte, konnte der Qualifikant sich gegen den zweiten namhaften Gegner nicht durchsetzen. Gegen den in Florida lebenden Dimitrov hatte Struff auch das Publikum auf dem sehr gefüllten Court gegen sich, zeigte aber über die gesamte Spielzeit eine sehr konzentrierte Leistung. Im Tie-Break des zweiten Satzes lag er bereits in Mini-Break vorne, hatte den sieg vor Augen, konnte seinen Aufschlag aber nicht halten. Dimitrov griff zu.

Im dritten Satz gelang dem Bulgaren ein frühes Break, allerdings ließ Struff, bei dem im dritten Satz Doppelspezialist Kevin Krawietz in der Box Platz nahm, nicht locker. Doch Dimtrov konnte seinen Aufschlag bis zum Schluss halten und nach zweieinhalb Stunden den Sack bei eigenem Aufschlag zumachen.

Dennoch wird Struff die Tage von Miami als Erfolg abspeichern. Die positiven Ausrufezeichen werden wieder mehr bei dem deutschen Davis-Cup-Spieler.