Jannik Sinner: Aus mit Anna Kalinskaya?

Haben sich Jannik Sinner und Anna Kalinskaya getrennt? Es sieht fast so aus.

Die beiden waren zuletzt DAS Tennis-Traumpärchen - Jannik Sinner und Anna Kalinskaya. Die zwar noch etwas im Schatten des zweifachen Majorsiegers und der Nummer 1 der Welt stand. Experten aber trauen der Russin, aktuell die Weltranglisten-14., in den kommenden Jahren ebenfalls einen Sprung an die Spitze zu.

Nun scheinen sich Sinner und Kalinskaya getrennt zu haben. Das berichten mehrere italienische Fachmedien aus den Bereichen Klatsch und Tratsch. Die Anhaltspunkte: Sinner hatte Kalinskaya bei der Siegerehrung der ATP Finals in Turin nicht gedankt (wie noch zuletzt bei Siegen). Kalinskaya hatte Sinner ebenfalls nicht (öffentlich) gratuliert. Sie war nicht mal vor Ort zum Anfeuern, sondern verbrachte ihre Ferien lieber in Miami - “Es tut gut, zu Hause zu sein mit den lieben Mädels”, schrieb sie auf Instagram.

Und apropos, der konkreteste Hinweis, wenn Paare sich trennen in heutigen Zeiten: Kalinskaya ist Sinner auf Instagram entfolgt. Russische Medien indes berichten über eine “Bedenkpause”, weil das Tennis bei Sinner zu hoch im Kurs stünde im Vergleich zu ihr.

Jannik Sinner: Zurück zur Ex?

Damit noch nicht genug: In Turin soll zudem Maria Braccini auf den Tennistribünen gesichtet worden sein, Sinners Ex-Freundin, eine Influencerin aus Montevarchi. Mit der war Sinner in 2022 zusammen, bevor man sich trennte, dann aber zumindest eine Zeitlang wieder zusammenfand.

Kalinskaya indes war vor einigen Jahren mal mit Nick Kyrgios liiert, der sich vor wenigen Wochen abfällig über sie in den sozialen Medien äußerte.

Die mögliche Trennung zwischen Sinner und Kalinskaya kommt dennoch überraschend: Im Spätsommer noch hatte es Gerüchte um einen Hochzeitsantrag von Sinner an Kalinskaya gegeben, den diese allerdings dementierte, unterlegt mit dem Béyonce-Song Single Ladies (Put A Ring On It).

Sinner hat derweil eine gute Ablenkung: Er spielt aktuell Tennis, mit dem italienischen Davis-Cup-Team in Malaga.