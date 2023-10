Jannik Sinner bei ATP Finals dabei: "Das war das Hauptziel in dieser Saison"

Mit der Qualifikation für die ATP Finals in Turin hat Jannik Sinner sein großes Saisonziel erreicht.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 07.10.2023, 20:43 Uhr

Jannik Sinner wird in Turin aufschlagen

Seit dem Zweisatzsieg gegen Marcos Giron in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Shanghai ist Jannik Sinner ein Platz bei den ATP Finals in Turin (12. bis 19. November) auch rechnerisch nicht mehr zu nehmen. "Ich wusste schon vor dem Match, dass ich mich qualifizieren kann, also wollte ich das hier schaffen", erklärte der 22-Jährige.

"Ich bin sehr glücklich. Das war das Hauptziel in dieser Saison, und ich bin sehr glücklich, dass ich offiziell in Turin vor meinem Heimpublikum spielen werde. Das bedeutet mir sehr viel", führte Sinner, der 2023 die Turniere in Montpellier, Toronto und Peking gewann, aus. Zudem erreichte der Südtiroler in Wimbledon das erste Grand-Slam-Halbfinale seiner Karriere.

Sinner springt 2021 für Berrettini ein

Eine Premiere markiert für Sinner auch die Qualifikation für die ATP Finals. Allerdings schlug der Italiener vor zwei Jahren bereits in Turin auf, als er für seinen Landsmann Matteo Berrettini einsprang. "Ich habe damals einfach versucht, mein bestes Tennis zu spielen, aber es ist ein etwas anderes Gefühl, wenn man es unter die 'offiziellen Acht' schafft", so Sinner.

https://x.com/atptour/status/1710599635167842391?s=20

Neben Sinner sind bereits Novak Djokovic Carlos Alcaraz und Daniil Medvedev für die ATP Finals qualifiziert. Unter anderem hat auch Alexander Zverev noch die Chance, am prestigeträchtigen Jahresabschlussfinale teilzunehmen. Der deutsche Olympiasieger liegt im Race to Turin derzeit auf Platz sieben.