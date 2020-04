Jannik Sinner bei „Kasi Live“: Mit der Kraft der Karotte

Zweiter Auftritt als Moderator von Lucas Miedler bei „Kasi Live“ (ab Dienstag wieder ab 18 Uhr in unserem Instagram-Account „tennisnetnews“). Und diesmal hat Miedler seinen Wunschgast bekommen: Jannik Sinner, der ihn 2019 gleich dreimal geschlagen hat.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.04.2020, 11:08 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner Anfang 2020

Jannik Sinner und Lucas Miedler - das war 2019 eine Geschichte, die menschlich hervorragend funktioniert hat. Und in sportlicher Hinsicht einem bestimmten Muster gefolgt ist: Miedler hat sich bei drei Gelegenheiten am aufstrebenden jungen Südtiroler abgearbeitet, im ersten Akt das Tiebreak erreicht, Satzbälle vergeben, um dann doch als Verlierer vom Court zu gehen. So geschehen etwa in Bergamo, wo Sinner sein erstes ATP-Challenger-Turnier gewinnen konnte.

Dass die Chemie zwischen Miedler und Sinner dennoch nicht gelitten hat, konnten die Tennisfans bei „Kasi Live“ am Samstagabend in unserem Instagram-Account „tennisnetnews“ mitverfolgen. Mielder hatte zum zweiten Mal vom Chef Christopher Kas übernommen, neben Jannik Sinner auch Julian Knowle und Jurij Rodionov ins vorösterliche Gebet genommen.

Sinner gewinnt in Mailand und Ortisei

Sinner hält sich derzeit in Monaco auf, wo zwar das Wetter stimmt, die Ausgangsbeschränkungen allerdings ebenso restriktiv sind wie fast überall auf der Welt. Ins heimatliche Südtirol kann er derzeit nicht, nach dem Turnier in Indian Wells (Sinner hatte den Challenger gespielt, das ATP-Masters-1000-Turnier wurde bekanntlich abgesagt). Zeit genug also, um mit Miedler auch auf die Erste Bank Open 2019 zurückzublicken. Und die fast legendäre Karottengeschichte noch einmal aufzuarbeiten. Sinner war in der Stadthalle nach dem Match von Dominic Thiem auf dem Center Court angesetzt, hatte zwar etwas gegessen, aber nicht zu viel. Dann musste Thiem gegen Fernando Verdasco über drei Sätze gehen, bei Sinner regte sich der Hunger zwischendurch. Sein Coach hätte ihm folgende Auswahl an Snacks zur Verfügung gestellt: einen Apfel, ein Stück Brot. Oder eine Karotte. Sinner hat sich für letztere entschieden („Des passt schon“), sein Match mit der Kraft der Karotte gewonnen. Und im Laufe des Restjahres noch den Titel beim #NextGen-Masters in Mailand und beim ATP-Challenger-Turnier in Ortisei geholt.