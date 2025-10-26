tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Jannik Sinner: „Brauche auf jeden Fall einen zweiten Trainer“

Jannik Sinner spielt heute um den Titel bei den Erste Bank Open 2025. Und hat immer noch keine Klarheit darüber, wie sein Trainerteam für die kommende Saison aussehen wird.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 25.10.2025, 21:07 Uhr

© Getty Images Bleibt dieses Dream Team zusammen? Jannik Sinner, Simone Vagnozzi und Darren Cahill 2024 in New York City

Jannik Sinner hat die Nummer-Eins-Position am Ende der Spielzeit 2025 schon abgeschrieben, zu groß ist die Lücke, die seine dreimonatige Sperre im Frühjahr hinterlassen hat. Aber: „Wichtig wird der Dezember“, erklärte der Südtiroler nach seinem soliden 6:3 und 6:4 gegen Alex de Minaur im Halbfinale der Erste Bank Open in Wien. Will heißen: Die Vorbereitung auf die kommende Saison soll perfekt verlaufen.

So weit, so offensichtlich. Was im Team Sinner aber noch nicht klar ist: Wird denn Darren Cahill in der Pre-Season und auch anschließend im Jahr 2026 eine Rolle spielen?“Ich weiß es nicht“, antwortete Sinner auf eine entsprechende Frage. „Aber ich brauche auf jeden Fall einen zweiten Coach.“ Denn Simone Vagnozzi wird zwar im Team bleiben, aber der brauche ab und zu auch ein paar freie Woche, um bei seiner Familie zu sein. „Das ist mir auch wichtig“, sagte Sinner.

Sinner hofft auf Verbleib von Cahill

Er habe mit Vagnozzi noch nicht darüber gesprochen, wer dieser zweite Coach sein könne. Noch hofft Jannik Sinner ja darauf, dass sich der mittlerweile 60-jährige Cahill vielleicht doch weiterhin für ihn Zeit nimmt.

Mit in Wien dabei ist auch der italienische Davis-Cup-Chef Filippo Volandri. Der sich natürlich auch die Auftritte von Lorenzo Musetti gegeben hat, der in Bologna anstelle von Jannik Sinner die Nummer eins gibt. Italien hätte auch ohne ihn ein starkes Team, so Sinner. Eine sehr gute Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern, letzteres vor allem bezogen auf Simone Bolelli, den alten Doppel-Recken.

In Wien geht es heute (live ab 14 Uhr bei ServusTV in Österreich, bei Sky in Deutschland und in unserem Liveticker) gegen Alexander Zverev um den Titel. Zverev hat im Halbfinale eben jenen Lorenzo Musetti in zwei engen Sätzen besiegt, strebt wie Sinner seinen zweiten Titel bei den Erste Bank Open an. Erstaunlicherweise wird es erst das zweite Treffen der beiden in diesem Jahr werden. Das erste konnte Jannik Sinner im Endspiel der Australian Open in drei Sätzen für sich entscheiden.

