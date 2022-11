Jannik Sinner - Der Blick wandert Richtung 2023

Nach einer verkorksten Saison bereitet sich Jannik Sinner bereits auf die kommende Spielzeit vor.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 21.11.2022, 20:08 Uhr

© Getty Images Bei Jannik Sinner läuft bereits die Vorbereitung

Während sich das italienische Davis-Cup-Team dieser Tage in Malaga auf die Davis-Cup-Endrunde einstimmt, weilt die Nummer eins des Landes derzeit in ihrer Wahlheimat Monte-Carlo. Jannik Sinner hat nach seiner Fingerverletzung das Training wieder aufgenommen und stimmt sich im Fürstentum bereits auf die kommende Saison ein. Das zeigen Bilder in den sozialen Medien.

Demnach wird Sinner bis Mittwoch mit dem Weltranglisten-1299. Massimo Giunta trainieren, um allmählich wieder in den Rhythmus zu kommen. Sein bislang letztes Spiel bestritt der Südtiroler am 31. Oktober in Paris-Bercy, wo er dem Schweizer Marc-Andrea Hüsler klar in zwei Sätzen unterlag.

Sinner beendet Saison auf Platz 15

Sinner wird das Jahr als Nummer 15 der Welt und mit einer Bilanz von 47 Siegen und 16 Niederlagen beenden. Im Vorjahr war er am Ende des Jahres noch auf Platz zehn gelegen. 2022 hatte der 21-Jährige dann allerdings mit großem Verletzungspech zu kämpfen.

Die neue Spielzeit wird Sinner in Adelaide eröffnen. Der Südtiroler verzichtet somit auf einen Start beim United Cup. Das erste ganz große Highlight im kommenden Jahr werden abermals die Australian Open sein. Der Startschuss für das Grand-Slam-Turnier in Melbourne fällt am 16. Januar 2023.