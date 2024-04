Jannik Sinner: Die Nummer eins ist greifbar

Jannik Sinner hat nach dem Titelgewinn von Miami mit Platz zwei ein neues Career High erreicht. Die Spitze der Weltrangliste ist greifbar und könnte in den nächsten Wochen schon wahr werden

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 01.04.2024, 13:13 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner steht nach seinem Triumph in Miami erstmal auf Platz zwei der Weltrangliste.

Ein neuer Meilenstein in der Karriere von Jannik Sinner ist gesetzt. Mit seinem dritten Titel der Saison schiebt sich der 22-Jährige im Ranking vor Carlos Alcaraz und steht damit erstmals auf Platz zwei der Weltrangliste. Für viele Beobachter steht schon länger fest, dass der Südtiroler die Spitze des Rankings anführen wird. Doch das könnte in seiner aktuellen Form nun schneller gehen als gedacht.

Grund dafür ist auch die komfortable Ausgangslage für die kommenden Wochen auf der Tour. Jannik Sinner hat bei den großen Sandplatzturnieren im April und Mai kaum Punkte zu verteidigen. Knapp 1000 Punkte muss der 13-fache Toursieger auf Novak Djokovic aufholen. Nur mit dem Halbfinale von Monte Carlo (360 Punkte) hat Sinner einen größeren Punktestand zu bestätigen.

Das Achtelfinale in Rom und das Zweitrundenaus bei den French Open brachten im letzten Jahre ganze 135 Punkte. Hinzu kommen auch noch 90 Punkte vom Turnier in Barcelona. Die Tendenz spricht also aktuell dafür, dass Jannik Sinner in den kommenden Wochen Punkte hinzugewinnen kann.

Bei Novak Djokovic fällt natürlich der letztjährige Titelgewinn in Paris mit 2000 Punkten ins Gewicht. Hinzu kommen beim Weltranglistenersten bis Paris noch ca. 300 zu verteidigende Punkte. Die Ausgangslage zum Angriff auf die Nummer eins könnte für Jannik Sinner also kaum besser sein.