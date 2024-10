Jannik Sinner: Duell mit Carlos Alcaraz in Peking ist vergessen

Jannik Sinner hat in seinem ersten Match beim ATP Masters in Shanghai gegen Taro Daniel überlegen gewonnen. Die Final-Niederlage in Peking gegen Carlos Alcaraz hat der Südtiroler abgeschüttelt.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 05.10.2024, 16:37 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jannik Sinner war zufrieden mit seinem ersten Auftritt in Shanghai.

Es war denkbar knapp, als Jannik Sinner am Mittwoch im Finale von Peking nach dem entscheidenden Tiebreak Carlos Alcaraz unterlag. 3:24 Stunden Tennis auf Weltklasseniveau endeten mit einer Enttäuschung für den Weltranglistenersten. Viele Spieler hätten an diesem Ausgang länger mit einem Durchhänger zu kämpfen. Der Südtiroler zeigte sich in Shanghai davon komplett befreit.

Spätestens nach 22 Minuten, als Jannik Sinner den ersten Satz gegen Taro Daniel bereits gewonnen hatte, gab es an eventuelle Nachwirkungen aus der Vorwoche keine Gedanken mehr zu verschwenden. „Ich habe mich heute sehr gut gefühlt“, sagte der 22-Jährige nach dem Match zu seinem Befinden.

Jannik Sinner mit Aufschlagspielen sehr zufrieden

Vor allem mit seinem Service zeigte sich Jannik Sinner an diesem Tag sehr zufrieden. In der einzig engen Situation, Mitte des zweiten Satzes, half dieser aus der engen Situation. Für Taro Daniel war an diesem Tag einfach nichts zu holen. Ergebnis einer starken Leistung des zweifachen Grand-Slam-Siegers.

In der nächsten Runde darf sich Jannik Sinner mit dem Argentinier Tomas Martin Etcheverry messen, der einen Dreisatzerfolg gegen Botic van de Zandschulp feiern durfte. Die Jagd nach dem siebten Titel der Saison geht in Shanghai also weiter. Vielleicht ja mit einer Chance zur Revanche gegen Carlos Alcaraz für das Finale von Peking im Endspiel am nächsten Wochenende.

Hier das Einzel-Tableau in Shanghai