Jannik Sinner: Eine perfekte Saison, wenn Carlos Alcaraz nicht wäre

Jannik Sinner hat mit dem Titelgewinn bei den ATP Finals in Turin eine starke Saison gekrönt. Carlos Alcaraz ist der einzige Schwachpunkt des Südtirolers.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 18.11.2024, 07:58 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner hat seinen Triumph in Turin ausgiebig feiern dürfen.

Jannik Sinner ließ im Endspiel von Turin gegen Taylor Fritz keinen Zweifel aufkommen, dass der erfolgreichste Spieler des Jahres auch aktuell die berechtigte Nummer eins auf der Tour ist. Der erste Titel auf heimischen Boden krönte ein besonderes Jahr.

Diese Zahlen des Jahres 2024 unterstreichen diesen Eindruck, in dem Jannik Sinner…

… acht Titel auf der ATP Tour feierte. Neben den beiden Grand Slam Erfolgen und den ATP Finals, waren auch die Masters-Triumphe in Miami, Cincinnati und Shanghai und die beiden 500er in Rotterdam und Halle.

… erstmals die Nummer eins der Weltrangliste belegte. Seit Übernahme der Spitzenposition gab der 23-Jährige diese auch nicht mehr her und beendet die Saison als bester Spieler der Welt.

… die Saison mit über 3900 Punkten Vorsprung auf den Weltranglistenzweiten Alexander Zverev beendet. 11830 Punkte stehen nach dem Titel in Turin auf dem Konto.

… bei den vier Grand Slams mindestens das Viertelfinale erreichte. Neben den Triumphen in Melbourne und New York, ging es in Paris in das Halbfinale und eben in Wimbledon „nur“ in die Runde der letzten acht Spieler.

… 70 Matches gewinnen konnte. Dem gegenüber stehen nur sechs Niederlagen. Carlos Alcaraz war für ganze drei Niederlagen verantwortlich. Der Spanier gewann alle Duelle in diesem Jahr gegen Sinner.

Carlos Alcaraz ist die Schwachstelle

Der Spanier ist also die einzige Schwachstelle des aktuell besten Spielers der Welt, der im kommenden Jahr sicherlich auch dieses Manko beseitigen möchte. Es mag als Beobachter fast beruhigen, dass Carlos Alcaraz die aktuelle Unantastbarkeit von Jannik Sinner durchbricht.

Und dann ist da ja auch noch der noch nicht geklärte Dopingfall, der vor dem CAS noch verhandelt wird. Es mag fast befremdlich klingen, doch dem Branchenprimus droht aktuell sogar noch eine eventuelle Sperre. Es ist also doch nicht alles perfekt bei Jannik Sinner, dessen sportliche Dominanz jedoch unumstritten ist.