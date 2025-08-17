Jannik Sinner meisterte die "schwierige Challenge"

Für Jannik Sinner war das Halbfinalduell gegen Terence Atmane beim ATP Masters in Cincinnati auf dem Papier ein Pflichtsieg. Im Anschluss verriet der Südtiroler jedoch, dass vor allem neue Kontrahenten eine ganz besondere Herausforderung darstellen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 17.08.2025, 02:34 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner hatte nach dem Halbfinalduell gegen Terence Atmane auch lobende Worte für den Gegner.

Im zweiten Satz lief es dann doch wie erwartet. Jannik Sinner breakte Terence Atmane doppelt und brachte das Match nach nicht mal 90 Minuten ins Ziel. Eine beachtliche Zeit, die der Südtiroler für seinen 200. Hardcourtsieg auf der Tour an seinem 24. Geburtstag benötigte, denn im ersten Durchgang entschied erst der Tiebreak über den Ausgang.

Es war ein Erfolg gegen den heimlichen Star des Turniers. Terence Atmane, der 135. des ATP Rankings, spielte sich grandios bis in das Halbfinale und wurde plötzlich ein großer Name in der Tenniswelt. „Er hat im ersten Satz unglaublich serviert. Er hat ein sehr, sehr großes Potenzial“, sagte Sinner nach dem Match über seinen Gegner.

Sinner kann den Titel verteidigen

Dass der Weltranglistenerste sein Gegenüber vorher nicht besonders gut kannte, war dabei durchaus eine zusätzliche Herausforderung, wie Sinner verriet: „Wenn du gegen jemand Neues spielst, ist das immer sehr schwer. Vor allem in den späteren Runden. Es war eine schwierige Challenge.“

Am Montag geht es für Jannik Sinner im Endspiel gegen Carlos Alcaraz um die Titelverteidigung beim Masters in Cincinnati. Es wäre ein Statement hinsichtlich der kommenden US Open, die der nun 24-Jährige im letzten Jahr ebenfalls gewinnen konnte. Auch dort könnten dann neue Gegner als Herausforderer dem Branchenprimus alles abverlangen.

