Jannik Sinner: Plötzlich ist die Nummer eins wieder möglich!

Nach dem frühen Ausscheiden von Carlos Alcaraz in Paris könnte Jannik Sinner nun doch noch als Nummer eins der Welt überwintern.

von Jens Huiber
zuletzt bearbeitet: 29.10.2025, 14:33 Uhr

Cameron Norrie sei es gedankt, dass im Kampf um die Nummer eins am Jahresende 2025 doch noch Spannung herrscht. Denn Carlos Alcaraz muss nach seiner überraschenden Niederlage gegen den Briten gestern Abend in der La Defense Arena in Paris nun doch wieder zittern. Jannik Sinner dagegen könnte den Topspot in den ATP-Charts mit einer starken Serie erneut klar machen. 

Was muss passieren? 

Wenn Jannik Sinner das ATP-Masters-1000-Turnier in Paris gewinnt, dann gibt es folgende Szenarien für Turin, die den Südtiroler auf Position eins der Weltrangliste katapultieren würden: 

Wenn Jannik Sinner in dieser Woche in Paris ins Finale kommt, dieses aber verliert, dann müsste er in Turin alle fünf Matches gewinnen; und Carlos Alcaraz dürfte bei den Finals keinen einzigen Sieg feiern 

Kompliziert? Aber woher. Einfach dran bleiben! So wie Jannik Sinner in den letzten Wochen. 

Mittwoch
29.10.2025, 14:45 Uhr
