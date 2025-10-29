Jannik Sinner: Plötzlich ist die Nummer eins wieder möglich!

Nach dem frühen Ausscheiden von Carlos Alcaraz in Paris könnte Jannik Sinner nun doch noch als Nummer eins der Welt überwintern.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 29.10.2025, 14:33 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner kann doch noch als Nummer eins überwintern

Cameron Norrie sei es gedankt, dass im Kampf um die Nummer eins am Jahresende 2025 doch noch Spannung herrscht. Denn Carlos Alcaraz muss nach seiner überraschenden Niederlage gegen den Briten gestern Abend in der La Defense Arena in Paris nun doch wieder zittern. Jannik Sinner dagegen könnte den Topspot in den ATP-Charts mit einer starken Serie erneut klar machen.

Was muss passieren?

Wenn Jannik Sinner das ATP-Masters-1000-Turnier in Paris gewinnt, dann gibt es folgende Szenarien für Turin, die den Südtiroler auf Position eins der Weltrangliste katapultieren würden:

Sinner gewinnt in Turin alle fünf Matches (5:0); Alcaraz verliert ein Gruppenmatch und kommt nicht ins Finale

Sinner gewinnt in Turin trotz einer Niederlage in der Gruppenphase das Turnier (4:1); dann dürfte Alcaraz nicht mehr als ein Match bei den ATP Finals gewinnen

Sinner gewinnt Turin mit zwei Niederlagen in der Gruppenphase (3:2 - unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich); dann dürfte Carlos Alcaraz kein Match beim Saisonabschluss gewinnen

Wenn Jannik Sinner in dieser Woche in Paris ins Finale kommt, dieses aber verliert, dann müsste er in Turin alle fünf Matches gewinnen; und Carlos Alcaraz dürfte bei den Finals keinen einzigen Sieg feiern

Kompliziert? Aber woher. Einfach dran bleiben! So wie Jannik Sinner in den letzten Wochen.

