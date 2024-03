Jannik Sinner über Alcaraz: "Hoffe, die Rivalität hat erst begonnen"

Nach dem langsamen Abschied der "Big 4" hoffen fast alle Tennisfans auf eine neue Rivalität für die kommenden Jahre. Jannik Sinner und Carlos Alcaraz wären dafür prädestiniert.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 22.03.2024, 20:57 Uhr

© Getty Images

Acht Begegnungen der beiden Youngster gab es bereits auf der Tour - vier zu vier lautet die Bilanz. Und die bisherigen Matches zwischen Carlos Alcaraz und Jannik Sinner hatten es teilweise in sich - man erinnere sich an das US-Open-Viertelfinale in 2022, bei dem Alcaraz einen Matchball abwehrte und später seinen ersten Grand-Slam-Titel holte.

Oder zuletzt eben das Halbfinale in Indian Wells, bei dem Alcaraz sich seine "Vormachtsstellung" wieder zurückholte und Australian-Open-Champ Sinner die erste Saisonniederlage beibrachte.

Ach ja, und das erste Meeting auf dem Weg nach oben? 2019 war's, beim Challenger-Turnier in Alicante, das Alcaraz für sich entschied (hier zum Nachschauen!)

Sinner über Alcaraz: "Großen Respekt auf dem Platz"

Der Italiener zeigte nun in Miami positiv bezüglich der Matches gegen "Carlitos". Er genieße die Rivalität, versicherte er, "ich hoffe, sie hat gerade erst begonnen. Er ist ein unglaublicher Spieler, und normalerweise gibt es ein gutes Match, wenn wir gegeneinander spielen. (...) Wir haben großen Respekt voreinander auf dem Platz."

Dabei spreche man abseits davon gar nicht so viel miteinander, "er hat seine Sachen, ich meine", so Sinner.

Alcaraz zeige auf dem Platz viele Emotionen, "aber jeder ist anders. Ich lasse nicht so viele Emotionen raus, aber das funktioniert für mich auch", sagte Sinner.

Sinner gegen Alcaraz - in Miami erst im Finale möglich

Er sei jedenfalls immer froh, gegen Alcaraz zu spielen - "das zeigt mir neue Perspektiven auf, an was ich künftig arbeiten muss", sagte Sinner weiter.

In Miami ist Alcaraz topgesetzt, Sinner die Nummer zwei des Turniers. Beide könnten damit erst im Finale aufeinandertreffen.

Zum Auftakt spielen beiden gegen Landsmänner: Alcaraz trifft nach einem Freilos zum Auftakt auf Roberto Carballes Baena, Sinner auf Andrea Vavassori.

