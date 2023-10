Jannik Sinner und der heiße Herbst

Jannik Sinner gönnt sich nach dem Asien-Swing eine kurze Auszeit und verzichtet auf das ATP-Turnier in Antwerpen. Der Blick schweift voraus auf das Mammut-Programm an großen Aufgaben, das auf den Südtiroler bis Jahresende noch wartet.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 16.10.2023, 17:18 Uhr

© Getty Images Nach dem Asien-Swing gönnt sich Jannik Sinner eine Verschnaufpause.

Die Vorfreude bei den Veranstaltern des ATP-250-Turniers in Antwerpen ist vor Turnierstart erst einmal getrübt. Mit Jannik Sinner, Grigor Dimitrov, Sebastian Korda, Borna Coric und Hugo Humbert haben insgesamt fünf Top 40-Spieler das Event kurz vor Turnierbeginn abgesagt, womit aus dem erlauchten Kreis der besten 40 Spieler der Welt nur noch Stefanos Tsitsipas, Jan-Lennard Struff und Alexander Bublik übrigblieben.

Im Falle von Jannik Sinner ist die Entscheidung zumindest aus persönlicher Sicht aufgrund der noch anstehenden Highlights bis Jahresende zumindest etwas nachvollziehbar. Der 22-jährige hatte in der Vergangenheit schon öfters mit kleineren Verletzungen bzw. Blessuren zu kämpfen, die ihn zum vorzeitigen Rückzug aus dem Turnier oder zur Aufgabe während eines Matches zwangen.

Die Zielsetzung von Sinner für die nahe Zukunft ist klar ausgerichtet. Nach seinem ersten Masters-Triumph in Kanada, gefolgt vom Titel beim ATP-500-Turnier in Peking möchte der Weltranglisten-4. den nächsten großen Schritt machen, der nur lauten kann: Einzug in die Top-3 im Ranking und ein ganz ernsthaftes Wort um die Vergabe der kommenden Major-Titel mitsprechen. Diesbezüglich hat sich der Sextener vorgenommen, mehr auf seinen Körper zu hören und sich im Hinblick auf die ganz großen Ziele auch mal Auszeiten zu gönnen, auch wenn diese in der Öffentlichkeit unpopulär erscheinen wie im Falle der Absage für die Davis-Cup-Gruppenphase in Bologna.

Nach der Turnierpause während der Antwerpen-Woche geht es aber Schlag auf Schlag weiter für den Südtiroler. Dem Start beim 500er-Turnier in der Wiener Stadthalle folgen das letzte Masters-Turnier des Jahres in Paris und die ATP-Finals vor heimischem Publikum in Turin. Zum Abschluss der Saison ist Sinner dann auf Kurs „Wiedergutmachung“. Mit starken Leistungen beim Davis Cup-Finalturnier in Malaga möchte Sinner die Negativ-Stimmen aufgrund der Bologna-Absage verstummen lassen.