Jannik Sinner: Wer soll ihn stoppen – außer Alcaraz?

Jannik Sinner sammelt in den letzten Monaten Titel um Titel. Es tut sich die Frage auf, wer dem Weltranglistenersten gefährlich werden kann, sofern diese Person nicht den Vornamen “Carlos” und den Nachnamen “Alcaraz” im Pass stehen hat.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 14.10.2024, 21:35 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner sammelte in Shanghai die siebte Siegertrophäe in diesem Jahr ein.

Jannik Sinner zeigte Novak Djokovic im Masters-Finale von Shanghai die Grenzen auf, wie der Serbe nach dem Match selbst ohne Zögern zugeben musste. Es wirkt so, als würde die Dominanz des Südtirolers mit jeder weiteren Woche zunehmen. Sieben Titel im Jahr 2024, darunter zwei Grand Slams, die Nummer eins bis zum Ende des Jahres sicher und 22 Siege aus den letzten 23 Partien.

Und in dieser einen Niederlage liegt aktuell für viele Beobachter der Schlüssel. Carlos Alcaraz besiegte den aktuellen Branchenprimus in einem packenden Finale von Peking in über drei Stunden Spielzeit. Es wirkt so, als könne kein anderer Spieler aktuell mit dem Tempo, der Präzision und der Nervenstärke mithalten außer eben der Spanier. Auch die Dopinganschuldigungen lassen den Italiener zumindest auf dem Court ziemlich kalt.

Jannik Sinner mit drittem Sieg in Folge gegen Novak Djokovic

Bereits zum dritten Mal siegte Jannik Sinner im direkten Schlagabtausch mit Novak Djokovic. Es mag auch mit dem zunehmenden Alter des Serben zu tun haben, dessen Überlegenheit auf dem Court auch anderen Kontrahenten gegenüber nicht mehr dieselbe ist.

Doch Jannik Sinner hat in diesem Jahr den entscheidenden Schritt gemacht. Aktuell ist es schwer vorstellbar, dass ein gesunder Alexander Zverev oder auch ein Daniil Medvedev in Topform dem Weltranglistenersten gefährlich werden können.

Jedoch steht für Jannik Sinner im kommenden Jahr die neue Rolle als Topfavorit auf die großen Titel bevor, die auch der 23-Jährige erst lernen muss. Vielleicht liegt hier die Chance für die Spieler, die nicht Carlos Alcaraz heißen. Oder es muss eben am Ende doch der Spanier höchstpersönlich vollbringen. Die Fans würden sich über weitere direkte Duelle freuen.