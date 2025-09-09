Je oller, desto... Monfils, Djokovic und Bautista Agut führen Altersranking an

Alter kennt im Tennis keine Grenzen. Was für Hobbyspieler gilt, ist auch bei den Profis bedingt eine ungeschriebene Regel. Vor allem Novak Djokovic zeigt aktuell, dass im gesetzteren “Profialter” noch große Erfolge möglich sind.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.09.2025, 13:23 Uhr

Gael Monfils und Novak Djokovic sind die ältesten Spieler in den Top 100.

Toplleistung ist keine Frage des Alters. Diese regel gilt zumindest für einige Tennisprofis auf der ATP Tour, die im “höheren” Tennisalter noch immer Topergebnisse abliefern und ein fester Bestandteil der Top100 sind.

Zuerst fällt in diesem Zusammenhang natürlich der Name Novak Djokovic. Der Serbe erreichte bei den US Open mit stolzen 38 Jahren das Halbfinale und schob sich im ATP-Ranking auf den vierten Platz vor. Der “Djoker” hat damit die Zweifel an seiner Person verstummen lassen und gehört weiterhin zur absoluten Weltspitze.

Monfils, Bautista Agut und Mannarino noch gut dabei

In den Top100 gibt es sogar noch einen Spieler, der noch älter ist als der 24-malige Grand-Slam-Sieger. Gael Monfils belegt in dieser Woche Rang 53 und zählt inzwischen bereits 39 Jahre Lebenserfahrung. Erstaunlich ist diese Leistung des Franzosen, dessen Körper sich im Karriereverlauf immer wieder anfällig für Verletzungen zeigte.

Mit 37 Jahren sind auch Roberto Bautista Agut (Platz 48) und Adrian Mannarino (55) noch in der erweiterten Weltspitze unterwegs. Die jüngsten Profis unter den besten Hundert der Welt sind mit 19 Jahren Joao Fonseca (42) und Learner Tien (49).

Bei den Frauen sind zwei deutsche Spielerinnen die inoffiziellen Alterspräsidentinnen auf der WTA Tour. Tatjana Maria ist mit 38 Jahren die älteste Spielerin in den Top100. Die 51. des aktuellen Rankings wird ergämzt von Laura Siegemund, die mit 37 in dieser Woche auf Platz 44 geführt wird.