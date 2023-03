Elena Rybakina gewinnt Turnier in Indian Wells

Elena Rybakina holt sich den Turniersieg in der kalifornsichen Wüste. In einem vor allem im ersten Satz spannenden Finale von Indian Wells gewinnt die für Kasachstan startende Rybakina mit 7:6 (13:11) und 6:4 gegen Aryna Sabalenka.

von Robin Huiber

zuletzt bearbeitet: 19.03.2023, 23:44 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Revanche geglückt: Elena Rybakina konnte die Niederlage bei den Australian Open gegen Aryna Sabalenka wettmachen. Rybakina triumphierte gegen die Australian Open-Siegerin in Indian Wells in zwei Sätzen. Im ersten Satz lag Sabalenka bereits mit einem Break vorne, doch dann verließ die an Nummer 2 Gesetzte immer mehr ihr Aufschlag. Insgesamt zehn Doppelfehler unterliefen ihr im ersten Satz. 13:11 hieß es am Ende für Rybakina im Tie-Break.

Im zweiten Satz breakte Rybakina früh und konnte ihr Service-Game bis zum Schluss halten. Ihre Gegnerin fabrizierte zwar keinen Doppelfehler mehr, in ihren Returnspielen kam sie aber nicht mehr zum Zug. Diesmal war es auch nicht so ein Nervenkrimi wie im ersten Satz. Nach ihrem Sieg in Wimbledon 2022 ist der Triumph in Indian Wells der zweite große Titel für Rybakina.

Für Rybakina geht damit ein Turnier in Topform zu Ende. Im Halbfinale fegte sie die Titelverteidigerin Iga Swiatek mit 6:2 und 6:2 vom Platz. Damit bleibt es auch dabei, dass eine Titelverteidigung bei den Frauen in Indian Wells fast ein Ding der Unmöglichkeit ist. Zuletzt war dies Martina Navratilova im Jahr 1991 gelungen.