Jetzt fix: Madrid, Rom etc. abgesagt - kein Tennis bis Juni

Nach der Verlegung der French Open in den September hatte es sich bereits abgezeichnet: Die Tennisfans müssen aufgrund der Gefährdung durch den Corona-Virus bis mindestens Juni auf Turniertennis verzichten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.03.2020, 19:41 Uhr

Zunächst hatte die ATP eine Rückkehr der Turniere für Ende April avisiert. Nach den rasanten Entwicklungen der letzten Tage wurde es allerdings immer unwahrscheinlicher, dass tatsächlich etwa in München aufgeschlagen würde. Nun allerdings hat die Spielervereinigung neue Fakten geschaffen - und ein Pause bis mindestens zum 8. Juni 2020 verkündet. Dies ist die Woche nach dem ursprünglichen Termin der French Open, deren Beginn mittlerweile in den September verschoben wurde.

Den Maßnahmen der ATP fallen zunächst die Turniere in München oder Estoril zum Opfer, danach die ATP-Masters-1000-Turniere in Madrid und Rom. Auch die WTA zieht mit, wie es in der gemeinsamen Aussendung mit der ATP heißt. Damit haben die beiden Organisationen einen Kontrapunkt zum Alleingang des Französischen Tennisverbandes gesetzt.

Die Weltranglisten-Punkte werden bis zum Ende der Pause, die auch für ITF-Turniere gilt, eingefroren.