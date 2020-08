JETZT LIVE: Jan-Lennard Struff gegen David Goffin beim ATP New York

Jan-Lennard Struff hat mit Siegen über Denis Shapovalov und Alex de Minaur das Achtelfinale beim ATP-Turnier von New York erreicht. Dort trifft er am Dienstag auf Vorjahresfinalist David Goffin, das Match gibt es live auf Sky im TV und Livestream sowie in diesem Artikel im Match-Tracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.08.2020, 17:21 Uhr

Struff drehte gegen Shapovalov am Montag den ersten Satz, ehe er sich in drei engen Durchgängen durchsetzte. Gegen Goffin hat er das letzte Duell auf Sand in Barcelona gewonnen.

Struff - Goffin: TV-Übertragung und Livestream

Das Match zwischen Struff und Goffin findet um 17:00 Uhr MEZ auf dem drittgrößten Turnier-Platz (Court 10) statt und ist live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Match-Tracker zu verfolgen.