Jetzt offiziell: Carlos Alcaraz überwintert als Nummer eins

Der Jahresbeste am Ende des Tennisjahres 2022 wird Carlos Alcaraz heißen. Mit einem historisch tiefen Punkte-Ergebnis.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.11.2022, 08:32 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz mit der wichtigsten Trophäe seiner noch jungen Karriere

Mit dem gestrigen Ausscheiden von Rafael Nadal bei den ATP Finals in Turin kann sich Carlos Alcaraz beruhigt zurücklehnen. Denn nun steht es offiziell fest: Der 19-jährige Spanier schließt das Jahr als Klassenprimus nach. Eine bemerkenswerte Leistung von Alcaraz, der in diesem Jahr fünf Titel gewonnen hat: zunächst das 500er in Rio de Janeiro, dann das ATP-Masters-1000-Turnier in Miami, später dann in Barcelona und Madrid und schließlich als Krönung auch noch die US Open.

Das ergibt mit all den anderen formidablen Ergebnissen eine Summe von 6.820 Punkten.

Was erstaunlich wenig ist: Ende 2021 standen bei 11.540 Punkte auf der Habenseite, auch Daniil Medvedev und Alexander Zverev hatten vor einem Jahr mehr Zähler aufzuweisen als Alcaraz heute. Da hätte es für den Spanier auch nur wenig Unterschied gemacht, wenn in Wimbledon doch ATP-Punkte vergeben worden wären. Alcaraz erreichte an der Church Road das Achtelfinale, was 180 Zähler wert gewesen wäre.

Djokovic fehlen viele Punkte

Bei Novak Djokovic liegt die Sache etwas anders: Der hätte aus London 2.000 Punkte mitgenommen. Und durfte bei den Majors in Australien und den US nicht antreten. Das sind weitere 4.000 Zähler, die man Djokovic unbedingt zutrauen durfte. Ebenso wie tiefe Runs bei den 1000er-Events in Indian Wells, Miami, Kanada und Cincinnati. Wie es aussieht, stehen dem ungeimpften Mann aus Belgrad diese Optionen in der kommenden Saison aber wieder offen.

Dann wird Carlos Alcaraz, der aktuell wegen einer Bauchmuskelverletzung die ATP Finals in Turin verpasst, der Gejagte sein. Will Alcaraz seine Spitzenposition behalten, dann muss er noch erfolgreicher spielen als in dieser ohnehin schon so starken Saison.

Hier die Weltranglisten-Ersten am Jahresende mit ihren Punkten seit 2010:

Jahr Nummer eins Punkte 2022 Carlos Alcaraz 6.820 2021 Novak Djokovic 11.540 2020 Novak Djokovic 12.030 2019 Rafael Nadal 9.985 2018 Novak Djokovic 9.045 2017 Rafael Nadal 10.645 2016 Andy Murray 12.410 2015 Novak Djokovic 16.585 2014 Novak Djokovic 11.360 2013 Rafael Nadal 13.030 2012 Novak Djokovic 12.920 2011 Novak Djokovic 13.360 2010 Rafael Nadal 12.450