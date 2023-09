Jetzt steigt auch Maria Sharapova beim Pickleball ein

Nein, Maria Sharapova wird nicht in eine der Piclekball-Profitouren einsteigen. Zu einem Schaukampf Anfang kommenden Jahres in las Vegas reicht es für die Russin dennoch.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 22.09.2023, 14:11 Uhr

© Getty Images Demnächst wird Maria Sharapova zu einem kleineren Racket greifen

Eines muss man den US-amerikanischen Vermarktern mal wieder lassen: Wenn ein Event mit Starbesetzung ansteht, dann kann man mit der Werbung gar nicht früh genug beginnen. Und bitte: Am 04. Februar 2024 wird sich in Las Vegas der zweite "Pickleball Slam" zutragen. Und mittendrin soll dabei Maria Sharapova an der Seite von John McEnroe agieren.Sharapova hat ihre Karriere auf der WTA-Tour Anfang 2020 beendet, ist mittlerweile Mutter geworden

Sie fühle schon den Ehrgeiz in sich wachsen, erklärte Sharapova in einem kurzen Video also. Aber auch die Nervosität steige. Zumal auf der anderen Seite des Netzes zwei Legenden stehen werden, die in Las Vegas Heimvorteil genießen: Andre Agassi und Steffi Graf. Agassi war ja wie McEnroe schon Teil des ersten Pickleball Slams - ergänz wurde das Du damals von Michael Chang und Andy Roddick.

Interessant wird beim Da Capo im Februar auch die Altersstruktur der beiden Teams sein: Maria Sharapova wird dann 36 Jahre alt sein, John McEnroe 64. Die beiden machen also genau den Hunderter voll. Das Ehepaar Graf (54) und Agassi (53) liegt da sogar noch ein paar Jahre drüber.