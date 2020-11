Jim Courier - Roger Federer immer Halbfinal-Kandidat bei den Majors

Wie weit kann Roger Federer nach seinem Comeback bei den Australian Open 2021 kommen? Und welche Umstände würden ihm dabei helfen?

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.11.2020, 09:33 Uhr

© Getty Images Roger Federer und Jim Courier in Australien

Wenn es bei den Australian Open in die Endphase geht, dann ist kaum jemand näher dran an den Spielern als Jim Courier. Seit vielen Jahren schon führt der Ex-Champion die Interviews auf den großen Show Courts in Melbourne. Häufiger Gast dabei: Roger Federer. Der Schweizer hat in Down Under Anfang 2018 seinen letzten Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier gefeiert, eben dort soll in wenigen Wochen (oder Monaten?) der Angriff auf den nächsten Erfolgen.

Und Jim Courier ist davon überzeugt, dass Federer weit kommen wird. „Ich wäre überrascht, wenn Roger nicht in das Halbfinale kommen wird“, erklärte Courier vor ein paar Tagen in seiner Funktion als Experte beim Tennis Channel. „Wenn er fit ist.“

Das ist wohl tatsächlich die große Frage: In welcher Verfassung kann Roger Federer wieder in den Tenniszirkus einsteigen? Und: Wie viel Spielpraxis braucht der 39-Jährige, um schon in Australien weit zu kommen? Durch das in diesem Jahr beschlossene Ranking-System werden Federer eher knifflige Gegner bis in die dritte Runde wohl erspart bleiben, danach geht es in die Vollen.

Federer hofft auf schnelle Plätze

Andererseits: Wer hätte 2020 gedacht, dass Federer derartige Probleme mit John Millman (auch wenn der gegen den Australier schon bei den US Open verloren hatte) und vor allem Tennys Sandgren bekommen würde? Sieben Matchbälle musste der Maestro gegen den US-Amerikaner abwehren. Und wirkte dabei körperlich nicht auf der Höhe seines Schaffens. Im Halbfinale gegen Novak Djokovic war dann trotz eines Blitzstarts in drei Sätzen Schluss.

Auch die äußeren Umstände werden bei Federers Comeback eine Rolle spielen: zum einen die Temperaturen im australischen Sommer. Zum anderen aber auch die Beschaffenheit der Courts beim ersten Major des Jahres. „Er möchte, dass die Plätze sehr schnell sind, wenn er in Australien ankommt“, meinte Andy Roddick, ebenfalls Experte beim Tennis Channel. „Das macht seinen Spielplan viel angenehmer. Er muss dann keine langen Ballwechsel spielen.“