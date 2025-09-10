Jimmy Connors über Alcaraz und Sinner: "Selbst, wenn Nadal und Federer noch hier wären ..."

Die Lobeshymnen auf die neuen beiden Topstars des Welttennis, Carlos Alcaraz und Jannik Sinner, kennen derzeit kaum Grenzen. Nun schwärmt eine weitere Legende von den beiden.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 09.09.2025, 23:27 Uhr

© Getty Images Jimmy Connors ist nicht die einzige Legende, die von Alcaraz und Sinner schwärmt.

In der neuesten Folge seines Podcasts teilt der achtfache Grand Slam-Champion Jimmy Connors seine Gedanken zu Carlos Alcaraz und Jannik Sinner, die zusammen die letzten acht Grand-Slam-Turniere gewonnen haben.

Was mir an diesen beiden Spielern, Sinner und Alcaraz, gefällt, ist, dass sie wissen, dass ihre Zeit gekommen ist. Selbst wenn Nadal und Federer noch hier wären, würden sie am liebsten sagen: ‚Geht zur Seite, Jungs!‘ Das gefällt mir", so “Jimbo”.

Und weiter: "Sie haben ihr Spiel auf dieses Niveau gebracht. Andere Spieler haben das nicht getan und gewartet, bis sie ihre Karriere beendeten oder etwas anderes passierte, um zu sagen, dass sie jetzt an der Reihe sind. Nun ja, vielleicht stimmt das nicht."

“Allen anderen weit überlegen”

Connors sieht den Spanier und den Südtiroler weit vor allen anderen Spielern: "Alcaraz und Sinner sind jetzt allen anderen weit überlegen und spielen jedes Mal so, wenn sie den Platz betreten. Das heißt nicht, dass sie jedes Mal gewinnen werden, wenn sie den Platz betreten, denn wenn das der Fall wäre, wäre das unglaublich!“

Der mittlerweile 73-jährige Connors hat acht Majors im Einzel und zwei im Doppel gewonnen und war insgesamt 268 Wochen die Nummer eins der Tenniswelt. Er hält noch immer den Rekord für die meisten Turniersiege auf der ATP-Tour (109).