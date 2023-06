Jiri Lehecka baut auf die Expertise von Ex-Wimbledon-Finalist Tomas Berdych

Jiri Lehecka kann in Wimbledon auf prominente Unterstützung bauen. Tomas Berdych wird dem 21-Jährigen im Südwesten Londons mit seiner Expertise zur Verfügung stehen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 22.06.2023, 20:20 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Tomas Berdych wird Jiri Lehecka in Wimbledon unterstützen

Nach den beiden Davis-Cup-Triumphen in den Jahren 2012 und 2013 war es um das tschechische Herrentennis zuletzt nicht allzu gut bestellt. Spätestens seit dieser Saison dürfen die Fans aber wieder etwas Hoffnung schöpfen, schaffte der erst 21-jährige Youngster Jiri Lehecka mit dem Viertelfinaleinzug bei den Australian Open doch seinen endgültigen Durchbruch.

Mittlerweile ist Lehecka in der Weltrangliste auf Position 36 notiert, Zufriedenheit hat sich bei ihm deswegen aber noch lange nicht eingestellt. Für den Schritt in Richtung absolute Weltspitze baut der Tscheche nun auf prominente Unterstützung aus dem eigenen Land: Der ehemalige Weltranglistenvierte Tomas Berdych wird Leheckas Team beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon ergänzen.

"Es ist toll, Tomas bei mir zu haben", meinte Lehecka im Gespräch mit der ATP über Berdych, der 2010 in Wimbledon das Finale erreichte. Erste Annäherungen zwischen den beiden gab es im Februar in Dubai, in Monte-Carlo und Rom nahm Berdych dann bereits in der Box Platz. Das wird nun auch im Südwesten Londons der Fall sein. "Ich denke, dass die Zusammenarbeit gut funktioniert", so Lehecka.

Konkrete Pläne für die Zeit nach Wimbledon haben Lehecka und Berdych noch nicht. "Wir werden sehen, was die Saison bringt. Für den Moment denke ich, dass es hilfreich ist und dass wir ihm einen kleinen Einblick in mein Spiel gegeben haben", soLehecka, der sich bei seinen ersten beiden Rasenturnieren des Jahres in Stuttgart sowie im Queen's Club jeweils im Achtelfinale verabschieden musste.