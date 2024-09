Jiri Lehecka trennt sich von Coach Berdych

Jiri Lehecka wird zukünftig nicht mehr mit Coach Tomas Berdych an seiner Seite haben. Nach 18 Monaten endet die Zusammenarbeit des tschechischen Duos.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.09.2024, 12:48 Uhr

© Getty Images Jiri lehecka wird zukünftig nicht mehr mit Tomas Berdych im Alltagsgeschäft zusammenarbeiten.

Als Jiri Lehecka im April des vergangenen Jahres beim Masters-Turnier in Monte Carlo aufschlug, startete der vielversprechende junge Tennisprofi aus Tschechien die Zusammenarbeit mit Landsmann Tomas Berdych, der fortan als Coach an der Seite des heute 22-Jährigen stehen sollte.

Diese Vereinbarung hat nun ein Ende gefunden, wie Jiri Lehecka in den sozialen Netzwerken verlauten ließ. Die ehemalige Nummer vier der Welt wird den aktuell 36. Der Weltrangliste nicht mehr betreuen. Berdych wird in Zukunft das tschechische Davis-Cup-Team betreuen, wo es zum Wiedersehen kommen wird

Lehecka feierte ersten ATP-Titel

Mit Tomas Berdych in der Box feierte Jiri Lehecka seine bisher größten Erfolge. Zu Beginn des Jahres feierte die aktuelle Nummer zwei seines Landes den ersten Titel auf der ATP Tour in Adelaide. Im Frühjahr folgte das bisherige Karrierehoch mit Rang 24. Nach seinem Halbfinale beim Masters in Madrid stoppte eine Verletzung den Aufstieg.

Im Sommer folgte beim US Swing die Rückkehr auf der Tour. Bei den US Open scheiterte Lehecka in der dritten Runde gegen Andrey Rublev. Nun stellte der Tscheche die Weichen für die kommenden Monate und die Saison 2025.