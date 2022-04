Jo-Wilfried Tsonga - Rücktritt nach den French Open

Jo-Wilfried Tsonga wird nach den French Open 2022 seine Karriere beenden. Das gab der 36-jährige Franzose am Mittwoch bekannt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.04.2022, 22:14 Uhr

Es hat im Tennissport mal eine Zeit gegeben - und die ist gar nicht mal so lange her - da haben sich Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic und Andy Murray die großen Tour-Titel untereinander aufgeteilt. Einer war bei den 1000ern immer zur Stelle, bei den Majors sowieso. Nur ganz selten durften in dieser Phase auch ein paar andere Spieler an den Honigtöpfen naschen. Stan Wawrinka war 2014 in Monte-Carlos einer davon.

Umso bemerkenswerter, dass Jo-Wilfried Tsonga gleich zweimal angeschrieben hat: 2008 beim Heimturnier in Paris-Bercy, und dann noch einmal 2014 in Toronto, wo Tsonga im Endspiel Roger Federer besiegen konnte. 18 Titel sind es am Ende geworden für Jo-Wilfried Tsonga, eher unwahrscheinlich, dass in den kommenden Wochen noch einer dazukommt. Denn viele Gelegenheiten wird der 36-jährige Franzose nicht mehr bekommen: Wie er am Mittwoch bekannt gab, wird Tsonga nach den French Open seine Karriere beenden.

Auch Tsonga kann französische Durstsrecke nicht beenden

Bei all seinen Championaten muss aber doch eine Finalteilnahme als der größte Einzelerfolg von Jo-Wilfried Tsonga gelten: 2008 stürmte er mit grandiosem Angriffstennis gegen Rafael Nadal ins Finale, unterlag dort aber Novak Djokovic. So nah an einen Major-Triumph sollte Tsonga nie mehr herankommen. Und konnte wie seine Zeitgenossen Gael Monfils oder Richard Gasquet die lange französische Durststrecke seit dem French-Open-Sieg von Yannick Noah aus dem Jahr 1983 eben auch nicht beenden.

In diesem Jahr hat Tsonga, der als beste Weltranglisten-Platzierung bis auf Position fünf geklettert ist, lediglich zwei Partien auf Tour-Level gewonnen. Die Ankündigung des Karriereendes kommt nicht überraschend. Langweilig wird es Jo-Wilfried Tsonga ohne das professionelle Tennis aber sicherlich nicht werden: Schließlich hat er mittlerweile zwei Söhne, die ihn auf Trab halten.