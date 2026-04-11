Joao Fonseca: Drei Turniere, drei lehrreiche Matches

Die letzten drei Niederlagen von Joao Fonseca erreigneten sich gegen die aktuell besten drei Tennisspieler der Welt. Die Matches gegen Carlos Alcaraz, Jannik Sinner und Alexander Zverev können sich noch als gutes Lehrgeld erweisen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.04.2026, 13:32 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Joao Fonseca spürte zuletzt die Dominanz der besten Spieler der Welt.

Drei Masters-Turniere spielte Joao Fonseca zuletzt. Und erzielte damit einen ganz besonderen Hattrick. Der 19-Jährige schied jeweils gegen die Top drei Jannik Sinner, Carlos Alcaraz und Alexander Zverev bei den Turnieren aus. Ein Schicksal, das grundsätzlich jedem Tennisprofi passieren kann. Doch Fonseca spielte jeweils zum ersten Mal gegen die Top drei der Weltrangliste. Und sammelte vor allem reichlich Erfahrung.

Dabei war der Brasilianer alles andere als chancenlos in den Duellen mit der Weltelite. In Indian Wells unterlag Fonseca nach zwei engen Tiebreaks gegen Jannik Sinner, auch in Miami beim 4:6 und 4:6 gegen Carlos Alcaraz hielt Fonseca sehr gut mit.

Gegen Alexander Zverev gelang am Freitag nun der erste Satzgewinn gegen einen Spieler der Top drei. Dass diese Premiere ausgerechnet gegen Zverev passierte mag auch am Untergrund gelegen haben. Denn Zverev selbst attestierte seinem Viertelfinalduellanten bereits im Vorfeld auf Sand eine ganz besondere Stärke: "Sand ist sein bester Belag“.

Fonseca zeigte Nervenstärke gegen Zverev

Diesen Eindruck bestätigte der junge Fonseca am Freitag in Monte-Carlo. Der 40. der Weltrangliste wusste seine Vorhand nicht nur gut einzusetzen, sondern war auch mental in den richtigen Momenten präsent. Anders wäre es nicht zum Satzausgleich gekommen, auch wenn Fonseca selbst ein anderes Gefühl hatte: “Ich habe in den wichtigen Momenten nicht gut gespielt.”. In dieser Aussage lag sicherlich auch viel Enttäuschung nach dem fulminanten Satzausgleich. Alexander Zverev war sich nicht umsonst schon vor dem ersten Duell mit Fonseca sicher, dass sich die Klingen in Zukunft häufiger kreuzen werden.

Im Nachgang sind die Erfahrungen aus den jeweils ersten Duellen mit der Topelite des Tennissports für den Teenager ganz wichtige Meilensteine, um das eigene Niveau anzuheben. Nicht selten berichten die Profis von ganz neuen Eindrücken bei direkten Duellen mit den Topstars. Fonseca weiß nun also noch besser als zuvor, welche Stellschrauben im eigenen Spiel verändert werden müssen, um gegen die besten der Welt erfolgreich zu sein.