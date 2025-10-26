Joao Fonseca: Kommt jetzt die Glatze?

Joao Fonseca wird nach seinem gestrigen Triumph beim ATP-Tour-500-Event in Basel Haare lassen müssen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.10.2025, 22:25 Uhr

Gestern hat Joao Fonseca in Basel den größten Titel seiner Karriere geholt, jetzt geht es eigentlich weiter in die La Defense Arena in Paris, wo wie schon im Viertelfinale von Basel ein Treffen mit Denis Shapovalov wartet. Möglicherweise muss aber ein Zwischenstopp beim Friseur eingelegt werden. Denn wie Fonseca bei seiner Siegerrede in der St. Jakobshalle erklärte, hätten er und sein Team abgemacht, dass sich alle eine Glatze scheren würden, sollte der Teenager eines seiner Hallenturniere im Herbst 2025 gewinnen.

Es gäbe aber auch noch einen Mittelweg. Vielleicht hat Carlos Alcaraz ja seinen Bruder in Paris dabei. Der hatte Carlitos vor den US Open ja einen derart unansehnlichen Haarschnitt verpasst, dass die Nummer eins der Welt gleich in die Vollen ging. Mittlerweile hat der persönliche Friseur von Alcaraz wieder etwas unter seinen Händen, mit dem er arbeiten kann. Und die Wahl fiel aktuell auf eine wasserstoffblonde Färbung.

Glatze oder nicht: Joao Fonseca hat mit dem Erfolg in Basel den nächsten Meilenstein genommen. Und sich auf Platz 28 der ATP-Charts gespielt. Sollte er diesen in etwa behaupten können, dann winkt bei den Australian Open 2026 eine Setzung. Die nicht nur der Brasilianer gerne nimmt. Sondern auch die meisten gesetzten Spieler, denen damit garantiert ist, dass sie frühestens in Runde drei auf Fonseca treffen können.

