John McEnroe über Carlos Alcaraz: "Nadal, Djokovic und Federer in Bestform"

John McEnroe findet nach dem Sieg von Carlos Alcaraz im Endspiel der US Open lobende Worte für den Spanier. Die Tennislegende erkennt im Spiel des Titelträgers sogar das Beste von Novak Djokovic, Rafael Nadal und Roger Federer.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 09.09.2025, 13:22 Uhr

© Getty Images John McEnroe lobt Carlos Alcaraz nach seinem US-Open-Sieg in den höchsten Tönen.

Nach seinem Triumph in New York gegen Jannik Sinner hat die Tenniswelt für Carlos Alcaraz nur lobende Worte aus dem allerhöchsten Regal übrig. Im Anschluss an das letzte Grand-Slam-Finale des Jahres hat sich auch John McEnroe zu Wort gemeldet und sieht die besten Elemente der Big3 im Spanier vereint.

“Wenn Carlos Alcaraz in Höchstform spielt, ist er eine Mischung aus Nadal, Djokovic und Federer in Bestform”, lobte McEnroe den nun bereits sechsfachen Grand-Slam-Sieger. Diese Theorie ist durchaus interessant, haben viele Beobachter in den ersten Profijahren von Carlos Alcaraz doch vor allem eine Kopie des Spiels von Landsmann Rafael Nadal erkennen oder auch vermuten wollen.

Alcaraz bereits auf allen Belägen gekrönt

Dass der 22-Jährige der wohl komplettere Spieler ist im Vergleich mit dem Sandplatzkönig ist, zeigt die bisherige Ausbeute von “Carlitos”, der auf allen drei Belägen bereits zwei Grand-Slam-Titel einsammeln konnte. Auch Rafael Nadal gelang dieses Kunststück, jedoch wirkt vor allem das Rasenspiel von Alcaraz deutlich anmutender als das des ewigen Sandplatzkönigs.

Es ist also damit zu rechnen, dass in den kommenden Jahren noch weitere große Erfolge auf der Grand-Slam-Bühne bei Carlos Alcaraz folgen werden. John McEnroe dürfte weitere lobende Worte finden.