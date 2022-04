Jüngster seit Nadal, erster Teenager seit Murray: Carlos Alcaraz knackt Top 10

Carlos Alcaraz (ATP-Nr. 11) wird dank seines Halbfinaleinzugs beim ATP-Turnier in Barcelona ab Montag erstmals in den Top 10 der Weltrangliste auftauchen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 23.04.2022, 11:46 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz steht in Rio de Janeiro im Finale

Es war mal wieder ein heiß umkämpftes Match gestern Abend zwischen Carlos Alcaraz und Stefanos Tsitsipas! Und der 18-jährige Spanier zeigte wieder, aus welchem Holz er geschnitzt ist: 6:4 und 4:1 führte er bereits (mit Doppelbreak) und verlor Durchgang zwei dennoch mit 5:7 - für viele ein Grund zum Einbruch.

Nicht so für Alcaraz, der am Ende mit 6:2 im finalen Durchgang siegte, nachdem sich Tsitsipas einige Punktabzüge wegen zu langer Pausen vorm Service eingehandelt hatte.

Alcaraz am Montag in Top 10!

Für Alcaraz ein weiterer Meilenstein, er führt nun im direkten Vergleich mit dem Griechen mit 3:0. Und wird ab Montag erstmals in den Top 10 notiert sein.

Und natürlich werden hierbei wieder mal Parallelen zu Rafael Nadal aufgebracht: Der war am 25. April 2005 als 18-Jähriger in die Top 10 eingezogen, nachdem er den Titel in Barcelona geholt hatte. Alcaraz wird offiziell am 25. April 2022 die ersten Zehn erreichen.

Und natürlich ist Alcaraz einer der jüngsten Spieler überhaupt, der in die Top 10 einzieht, zumal in den vergangenen Jahren die Altersstruktur immer weiter nach oben ging. Wie die ATP berichtet, wird Alcaraz der neunt-jüngste Spieler sein, der die Top 10 knackt, nach Aaron Krickstein, Michael Chang, Boris Becker, Mats Wilander, Björn Borg, Andre Agassi, Andrei Medvedev und Nadal.

Erster Teenager seit Andy Murray

Alcaraz ist zudem der erste Teenager seit Andy Murray im Jahre 2007, der die Top 10 knackt (und der 20. überhaupt).

Zum Feiern für Alcaraz ist es jedoch noch zu früh, in Barcelona steht zunächst der Kampf um den Einzug ins Finale an. Hier trifft Alcaraz ab 16 Uhr auf Alex de Minaur.

Bereits um 13.30 Uhr bespielen sich Diego Schwartzman und Pablo Carreno Busta.