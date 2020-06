Jürgen Melzer - "Die US Open hätten über uns auch drüberfahren können"

Keine guten Nachrichten von der Adria Tour, und auch in Hinblick auf das Comeback der ATP-Tour sind noch ein paar Fragen zu klären. Österreichs Tennis-Legende Jürgen Melzer, Mitglied des ATP-Spielerrats, geht mit Kitzbühel-Chef Alexander Antonitsch ins Detail. Moderation: Jens Huiber (sportradio360).

zuletzt bearbeitet: 22.06.2020, 19:05 Uhr

© tennisnet Quiet, please - der tennisnet-Podcast

Wie viel Schuld trägt Novak Djokovic am Debakel von Belgrad? Welche großen Knackpunkte gab es zwischen den Spielern und der USTA hinsichtlich der US Open? Und: Wie könnte eine gerechte Verteilung der Punkte nach Wiederaufnahme des Spielbetriebs aussehen? Jürgen Melzer, Mitglied des ATP-Spielerrats, analysiert die Situation aus Spielersicht - und ist sich mit Kitzbühel-Turnierdirektor Alexander Antonitsch in fast allen Punkten einig. Oder doch nicht?

