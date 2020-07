Julia Görges testet neuen Trainer: Zusammenarbeit mit Raemon Sluiter

Julia Görges testet gut vier Monate nach der Trennung von Jens Gerlach einen neuen Trainer. Wie die 31-Jährige aus Bad Oldesloe der Bild-Zeitung bestätigte, arbeitet sie derzeit mit dem Niederländer Raemon Sluiter zusammen, der sie auch zum Einladungsturnier in der kommenden Woche nach Berlin begleiten wird.

von SID/tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.07.2020, 10:52 Uhr

"Wir haben erstmal eine Testphase vereinbart. Man hat ja keine Sicherheit, weil man nicht weiß, wann es wieder richtig losgeht", sagte die Nummer 38 der Weltrangliste. Ex-Profi Sluiter arbeitete bislang unter anderem mit Kiki Bertens zusammen. Die Niederländerin wird ebenfalls in Berlin aufschlagen, damit kommt es direkt zum Aufeinandertreffen mit Sluiters Ex-Schützling.

"Wir haben Anfang Juni drei Tage zusammen gearbeitet und jetzt seit zehn Tagen bei ihm in den Niederlanden. Das ist zu wenig Zeit, um eine umfassende Einschätzung abgeben zu können. Wir wollen nach Berlin sehen, wie es läuft und entscheiden dann, wie es weitergeht. Aber ich mag seine Art. Er ist sehr sachlich und konstruktiv", sagte Görges.

Sluiter war selbst aktiver Tennisprofi und erreichte im Februar 2003 mit Platz 46 sein bestes ATP-Ranking. Er gewann insgesamt zehn Challenger-Turniere und stand in vier ATP-Finals. Den größten Erfolg in der Zusammenarbeit mit Bertens gelang bei den French Open 2016 mit einem Einzug ins Halbfinale. 2018 gewann sie die Cincinnati Open, 2019 die Madrid Open.

Görges war vor der Corona-Pause zuletzt in Katar im Einsatz, wo sie in der ersten Runde an Maria Sakkari gescheitert war. Görges gewann bislang sieben WTA-Turniere und erreichte im Sommer 2018 das Halbfinale von Wimbledon. Wenig später schaffte sie erstmals in ihrer Karriere den Einzug in die Top-10 der WTA-Rangliste.