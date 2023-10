Julia Görges zur neuen ASICS-Kampagne: "Mehr tun, um psychische Vorteile des Sports herauszuheben"

Mit der neuen Kampagne „New Personal Best” will ASICS den Begriff „persönliche Bestleistung” neu definieren und richtet sich gezielt an Menschen, die durch den vorherrschenden Leistungsdruck vom Sport abgehalten werden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.10.2023, 11:39 Uhr

© Maria Sturm Julia Görges sieht beim aktiven Sportbetreiben auch viele positive psychische Aspekte

Dass Julia Görges die große Bühne in ihrer erfolgreichen Profikarriere nie fremd war, bewies sie vielleicht am eindrucksvollsten mit ihrem Triumph beim Heimturnier in Stuttgart im Jahr 2011. Der Druck auf Görges war damals groß, die Lokalmatadorin hielt ihm stand. Ja, man kann sich bei Julia Görges des Eindrucks nicht erwehren, dass sie mit zunehmender Schwierigkeit der Aufgaben auf dem Tenniscourt sogar noch gewachsen ist.

Allerdings ist der Spitzensport ein schwieriges Umfeld, gerade auf der WTA-Tour haben sich in den letzten Jahren immer wieder Spielerinnen Auszeiten genommen, um auch der psychischen Belastungen wieder Herr zu werden. Eine neue ASICS Studie zeigt nun, dass sich dieser Leistungsdruck durchaus auch auf die Bevölkerung auswirkt. So trauen sich mehr als die Hälfte der Befragten nicht ins Fitnessstudio, weil sie ihrer Ansicht nach nicht dem Idealbild eines Sportlers oder einer Sportlerin entsprechen.

Julia Görges und Mandy Capristo machen mit

Überraschend ist, dass 69 % der Befragten herkömmliche Sportwerbung zudem nicht motivierend finden und ¼ der Befragten sagt, dass Sportwerbung sie sogar vom Sport abhält. Darüber hinaus fühlen sich knapp die Hälfte (49 %) durch zu oberflächliche Sport-Posts in sozialen Medien bereits als Versager, bevor sie überhaupt mit dem Sport beginnen. Besorgniserregend ist auch, dass immer noch 71 % der Befragten glauben, dass der Spruch „No pain, no gain" auf den Sport zutrifft.

In diese Kerbe schlägt nun die aktuelle Kampagne „New Personal Best” von ASICS. Dieses innovative Projekt definiert den Begriff „Personal Best” neu, indem es den Fokus weg von Zahlen und Statistiken auf das individuelle Wohlbefinden und eine positive mentale Gesundheit lenkt.

Ein Ansatz, der auch bei Julia Görges auf volle Zustimmung stößt. „In den letzten Jahren gab es im Sport durchaus Fortschritte und Veränderungen in eine positivere Richtung, vor allem durch Spitzensportler*innen aus verschiedenen Sportarten, die aktiv das Thema „psychische Gesundheit” angesprochen haben”, erklärt Görges. „Dennoch glaube ich, dass noch viel mehr getan werden muss, um neben den physischen auch die psychischen Vorteile des Sports hervorzuheben. Deshalb gefällt mir die Botschaft dieser Kampagne so gut, weil verschiedene Menschen aus unterschiedlichen Lebensbereichen ihre Geschichten erzählen und andere inspirieren können.”

Ebenfalls bei “New Personal Best” mit an Bord sind Sängerin/Songwriterin Mandy Capristo und die Fitness-Influencerin Erika Rischko. Sie haben viel zu erzählen.

© Maria Sturm Auch Sängerin Mandy Capristo teilt bei "New Personal Best" von ASICS ihre Story

Teile Deine #NewPersonalBest Story - und ASICS spendet

Das gilt aber auch für alle, die sich eine neue persönliche Bestleistung zutrauen. Und das soll nicht unbelohnt bleiben.

ASICS lädt nämlich dazu ein, die eigenen „Personal Bests” in den sozialen Medien zu teilen – sei es ein kurzer Spaziergang, ein Fußballspiel mit Freunden oder die erste Yogastunde. Für jeden Post, der zwischen dem 10. Oktober und dem 10. Dezember 2023 mit dem Hashtag #NewPersonalBest auf Instagram, Facebook, TikTok oder Twitter geteilt wird, spendet ASICS 5 Euro an den Verein Wirfueryannic e.V., der sich für Aufklärung, Prävention und Hilfe rund um die Volkskrankheit Depression einsetzt.

Alle Geschichten der teilnehmenden Persönlichkeiten sowie weitere Informationen über die Kampagne „New Personal Best" sind auf www.asics.com/newpersonalbest zu finden.