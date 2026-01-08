Jungstar Emerson Jones hat keine Lust mehr auf Schule

Emerson Jones könnte die nächste Spitzenspielerin Australiens werden. Noch hat die 17-Jährige aber auch andere Verpflichtungen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.01.2026, 10:43 Uhr

© Getty Images Emerson Jones könnte ein Teil der Zukunft im WTA-Zirkus gehören

Emerson Jones hat gestern beim WTA-Tour-500-Turnier in Brisbane ihren Abschied nehmen müssen, Ludmilla Samsonova erwies sich dann doch als zu stark. In der Runde zuvor hatte die 17-Jährige gegen Tatjana Maria aber eine richtig beeindruckende Talentprobe abgeliefert.

Jones gilt als eines der größten Talente Australiens - was grundsätzlich nie verkehrt ist: Denn als solches bekommt Jones viele Chancen bei Turnieren zu spielen, die anderen Jungprofis verwehrt bleiben. So durfte Jones bei den Australian Open 2025 ihr Debüt geben. Das sie gegen Elena Rybakina ausschied, war erwartbar und demnach kein Beinbruch.

Die Zeiten von Ashleigh Barty sind vorbei

Die Zeichen stehen jedenfalls ganz klar auf Profi-Karriere. Dennoch will (oder muss?) Emerson Jones ihre Schul-Laufbahn noch beenden. Und hofft, danach keine Bücher mehr angerufen zu müssen, wie sie nach der Niederlage gegen Samsonova anmerkte.

Aktuell liegt Jones auf Position 147 der WTA-Charts. Vor ihr sind sechs Landsfrauen platziert, am besten Maya Joint auf Rang 32. Eigentlich eine zu geringe Ausbeute für eine Tennisnation mit den Möglichkeiten Australiens, Ashleigh Barty wird nicht nur in dieser Hinsicht schmerzlich vermisst. Aber das kann ja alles nur besser werden, wenn sich Emerson Jones dann vollumfänglich auf den Tennissport konzentrieren kann.

