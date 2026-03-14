WTA Miami: Lilli Tagger erneut mit Wildcard dabei - wie auch Venus, Sloane, und Co.

Lilli Tagger wird nach Indian Wells auch für das WTA-Tour-1000-Turnier in Miami eine Wildcard erhalten. Und ist damit wieder in bester Gesellschaft.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.03.2026, 11:36 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Lilli Tagger hat auch in Miami ihren Platz im Hauptfeld sicher

Man möge es den Veranstaltern des WTA-Tour-1000-Turniers in Miami verzeihen, dass sie in erster Linie die Wildcard für Venus Williams als nachrichtenwürdig erachten. Und keine Zweifel: Venus ist eine Ikone des Tennissports, hat im Einzel sieben Grand-Slam-Titel gewonnen, im Doppel mit Schwester Serena noch ein paar mehr. Und apropos: Vielleicht hat man in Miami auch gehofft, dass Letztere auch Lust auf einen Startplatz hätte. Stand jetzt: nein.

Aus deutschsprachiger Sicht ist aber natütlich der Fixplatz für Lilli Tagger die spannendere Story. Die 18-jährige Osttirolerin darf damit zum zweiten Mal in Folge bei einem 1000er im Hauptfeld an den Start gehen. In Indian Wells hat das mit dem Auftaktsieg gegen Varvara Gracheva sehr gut funktioniert, auch gegen Maria Sakkari gab Tagger zumindest einen Satz lang eine gute Figur ab.

Tagger wieder in guter Gesellschaft

Und wie schon im Tennis Paradise ist Lilli Tagger auch in Miami in bester Gesellschaft, was die Wildcards anbelangt. So hat auch Sloane Stephens eine Freikarte erhalten, dazu Doppel-Ass Taylor Townsend. Und wie es so üblich ist bei dem von IMG veranstalteten Event, kommen neben Tagger auch noch weiter junge Spielerinnen in den Genuss: so wie Emerson Jones oder Darja Vidmanova.

Bei den Männern geht die interessanteste Wildcard wohl an einen jungen Franzosen: nämlcih an Moise Kouame, der zuletzt auf Challenger-Ebene schon erste Siege einfahren konnte.