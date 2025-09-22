Junior Niels McDonald holt Europameister-Titel

Der deutsche Tennisnachwuchs sorgt auch nach dem starken Abschneiden bei den Junior French Open weiter für Furore: Bei den U18-Europameisterschaften von Tennis Europe in Österreich haben die Talente des Deutschen Tennis Bundes (DTB) eindrucksvoll Titel gesammelt.

von PM

zuletzt bearbeitet: 22.09.2025, 15:12 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Jürgen Hasenkopf Niels McDonald hat bei der Europameisterschaft zugeschlagen

Niels McDonald setzte sich im Einzel durch und krönte sich im österreichischen Oberpullendorf zum Europameister. Im Finale besiegte der amtierende Junioren-French-Open-Sieger den an Position eins gesetzten Rumänen Yannick Alexandrescou deutlich mit 6:2, 7:5.



Im Doppel waren Sonja Zhenikhova und Eva Bennemann erneut nicht zu schlagen und feierten nach ihrem gemeinsamen Erfolg bei den Junioren-French-Open nun auch den Europameistertitel. Sie gewannen das Endspiel gegen die polnische Paarung Amelia Paszun und Inka Wawrzkiewicz mit 6:4, 7:6.



Durch die beiden Triumphe landete das DTB-Team, das vor Ort von den DTB-Bundestrainer:innen Jasmin Wöhr und Philipp Petzschner betreut wurde, auch in der Nationenwertung ganz oben.



„Dass sowohl Niels als auch Eva und Sonja nach den French Open auch den Europameistertitel gewinnen konnten, ist ein herausragender Erfolg und eine Bestätigung ihres großen Potentials. Diese Ergebnisse zeigen, dass wir im deutschen Nachwuchstennis weiter auf einem sehr guten Weg sind und Spielerinnen und Spieler nachkommen, die international auf höchstem Niveau bestehen können“, so DTB-Vorstand Veronika Rücker.



Bei den U 18 Junioren-Europameisterschaften kämpften vom 15. bis 21. September 132 Spieler aus 35 Mitgliedsnationen von Tennis Europe um den Titel. Das Turnier ist Teil der ITF World Tennis Tour (Junioren) und gilt als Event der Kategorie J300. Das Turnier blickt auf eine bemerkenswerte Geschichte zurück: 13 Einzel- und 14 Doppelspieler, die es bis zur Weltranglistenspitze schafften, zählten zu den bisherigen Gewinnern. Zu den bisherigen Champions zählen unter anderem Carlos Moya, Martina Hingis, Stefanos Tsitsipas und Barbora Krejčíková.