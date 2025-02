Kafelnikov über Rublev: "Weiß nicht, was ich ihm raten soll“

Andrey Rublevs ehrliche Worte über persönliche Dämonen haben vielerlei Anerkennung aber auch Besorgnis ausgelöst. Ein berühmter Landsmann des derzeitigen Weltranglisten-Zehnten mutet sich keine Ferndiagnose zu.



von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 05.02.2025, 07:56 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Andrey Rublev hat zuletzt offen über seine schwierige Zeit gesprochen

Jewgeni Kafelnikow, zweifacher Grand Slam-Champion und ehemaliger Weltranglistenerster, macht sich zwar durchaus Gedanken um Rublevs Wohlbefinden, traut sich jedoch nicht zu, Ratschläge zu geben: "Ich kommuniziere nicht täglich mit Andrey, um herauszufinden, was tief in ihm vorgeht“, so der mittlerweile 50-Jährige.

Im Gespräch mit dem russischen Sender „TASS“ fügte er hinzu: "Ich weiß nicht, was ich ihm raten soll. Ich hoffe, er hat Leute um sich, die ihm den richtigen Rat geben können. Ich bin sicherlich nicht in der besten Position. Ich habe noch nie eine solche Erfahrung gemacht.“

Rublevs Dämonen

Rublev hatte zu Beginn des Jahres in einem vielbeachteten Interview mit dem Guardian von psychischen Problemen im vergangenen Jahr gesprochen. Er berichtete, unter Depressionen und Angstzuständen gelitten und für eine bestimmte Zeit sogar keinen Lebenssinn mehr gesehen zu haben. “Dabei ging es nicht ums Tennis. Es hatte mit mir selbst zu tun. In diesem Augenblick dachte ich: Ich sehe keinen Grund mehr, zu leben. Wozu? Das klingt ein bisschen zu dramatisch, aber die Gedanken in meinem Kopf haben mich einfach fertig gemacht und eine Menge Angst verursacht. Ich konnte damit nicht mehr umgehen”, so Rublev in bewundernswerter Ehrlichkeit.

Mittlerweile geht es ihm eigenen Angaben zu Folge jedoch wieder besser. Dabei hätten auch Gespräche mit einem anderen Landsmann und ehemaligen Weltranglistenersten, Marat Safin, eine entscheidende Rolle gespielt: “Er hat mir viele Dinge klar gemacht. Dann habe ich angefangen, mit einem Psychologen zu arbeiten. Ich habe viel über mich selbst gelernt”, so Rublev.

Der 27-Jährige ist derzeit beim ATP 500-Turnier in Rotterdam im Einsatz, wo er sich in Runde 1 gegen den Chinesen Zhizhen Zhang mit 6:3, 6:4 durchsetzen konnte.

Einzel-Tableau in Rotterdam