Kamil Majchrzak sorgt via Social Media für Gerechtigkeit

Nach seinem spektakulären Fünfsatz-Erfolg bei den US Open gegen den Russen Kharen Khachanov kam beim anschließenden Autogramme-Schreiben das Mützengeschenk von Kamil Majchrzak, aufgrund einer dreisten Aktion eines Erwachsenen, nicht wie vom Polen gewünscht bei einem kleinen Jungen an. Nachdem der 29-Jährige dies anschließend per Video mitbekam, schaffte er via Social Media Abhilfe.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 30.08.2025, 13:44 Uhr

© Getty Images Mit Hilfe seines Instagram-Accounts konnte Kamil Majchrzak doch noch für Gerechtigkeit sorgen.

Immer gefragter sind die Autogramme, Selfies und Ausrüstungsgegenstände von Kamil Majchrzak auf den größten Tennis-Bühnen der Welt. Nach seinem erstmaligen Achtelfinal-Einzug auf Major-Ebene in Wimbledon, wo er sich Kharen Khachanov geschlagen geben musste, steht der Pole nach geglückter Revanche gegen den Russen in New York bereits in der dritten Runde.

Und so stellte sich der 29-Jährige trotz viereinhalbstündiger Arbeitszeit beim Fünfsatz-Thriller auf dem Court geduldig den zahlreichen Wünschen seiner Fans. Als ein kleiner Junge nach erhaltenem Autogramm nach seiner Mütze fragte, hielt der Weltranglisten-76. die Kappe in die Richtung des Jungen in der Annahme, dass diese auch ihm ankommen würde.

Da sich Majchrzak aber mit den Augen schon dem nächsten Autogrammwunsch zuwandte, nutzte ein neben dem Jungen stehender Erwachsener auf dreiste Art und Weise die Chance, die Kappe mit ruppiger Vorgehensweise an sich zu reißen und in die Tüte für dessen Sohn einzupacken. Das Ganze auch noch gefilmt von der Mutter, die dabei hämisch grinste.

Nachdem Majchrzak diese Szene später auf Video zu sehen bekam, zeigte sich der Pole entsetzt und wollte dem Jungen gerne eine andere Mütze zukommen lassen. Um diesen aber erst mal ausfindig zu machen, postete er auf Instagram einen Suchaufruf, der sogar von Erfolg gekrönt war. Und so sollte es doch noch zu einem Happy End kommen und die Mütze beim geplanten und somit rechtmäßigen Empfänger landen.

