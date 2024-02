Karolina Pliskova - Ist die Siegesserie offiziell noch intakt?

Karolina Pliskova siegt nach ihrem Rückzug vor dem Doha-Halbfinale gegen Iga Swiatek nun einfach in Dubai weiter.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.02.2024, 19:56 Uhr

© Getty Images Karolina Pliskova ist in dieser Woche in Dubai am Start

Wer in die ewige Statistik der Duelle zwischen Serena Williams und Maria Sharapova schaut, der wird folgende Entdeckung machen: Serena hat 20 von 22 ausgespielten Duellen gewonnen, dennoch ging Maria dreimal als „Siegerin“ vom Platz. Zweimal auf sportlichem Wege (2004 in Wimbledon und bei den WTA Finals), in Roland-Garros 2018 konnte die US-Amerikanerin dann nicht zum Achtelfinale antreten. Wir merken also: Walkovers zählen offiziell nicht als Niederlage.

Womit die Siegesserie von Karolina Pliskova also nach wie vor intakt ist. Und nach dem Auftakterfolg gegen Zhang Shuai in Dubai hält die Tschechin nunmehr bei zehn Matcherfolgen in Folge.

Pliskova in der nächsten Runde Favoritin

Den ersten dieser Reihe feierte sie in Cluj-Napoca gegen Sinja Kraus, vier weitere sollten in Rumänien bis zum Turniersieg noch folgen. Vergangene Woche nun setzte Pliskova dort an, wo sie in Cluj aufgehört hatte, spielte sich mit Erfolgen gegen Anna Kalinskaya, Anastasia Potapova, Linda Noskova und Naomi Osaka bis ins Halbfinale. Und konnte dort gegen die spätere Siegerin Iga Swiatek nicht antreten.

In Dubai nun scheint Karolina Pliskova wieder ausreichend zu Kräften gekommen zu sein. Und es spricht einiges dafür, dass zumindest ein weiterer Sieg dazukommt. Denn gegen Ashlyn Krueger ist Pliskova allemal in der Favoritenrolle. Und danach könnte es spannend werden: Da ginge es nämlich wohl gegen Coco Gauff, die zuletzt in Doha allerdings schon bei ihrem ersten Auftritt gegen Katerina Siniakova eine Pleite erlebt hatte.

