Kasi übernimmt auf Instagram: Was machen Thiem, Novak und Co. in der Corona-Auszeit?

Wir haben in diesen Tagen etwas ganz Besonderes für euch: Ex-Profi Christopher Kas, aktuell Coach von Peter Gojowczyk, übernimmt täglich tennisnetnews-Instagram! Am ersten Tag dabei: Dennis Novak, Andrea Schlager von ServusTV und Dominic Thiem!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 23.03.2020, 13:48 Uhr

Jeden Abend ab 18 Uhr heißt's einschalten auf Instagram unter "tennisnetnews"! Denn Kasi will wissen: Wie vertreiben sich die Tennisstars die Zeit in der Corona-Pause?

Am Sonntagabend zu Gast war Dennis Novak. Österreichs Nummer 2 hält sich zurzeit mit etwas Lauftraining und ein paar Fitnessübungen, für den Bauch und Rumpf, wie er sagt, "mit Gewichten mache ich eigentlich nichts". Und mit "Passivsport": Denn regelmäßig zockt Novak FIFA auf der Playstation, in seinem Team unter anderem mit Dominic Thiem ("im zentralen Mittelfeld") und Andreas Haider-Maurer. Er selbst sei Stürmer, so Novak.

Auch ServusTV-Moderatorin Andrea Schlager hat Kasi dazugeschaltet und Lucas Miedler. "Ausschlafen, frühstücken, Netflix schauen" - und so weiter, so Miedler, der sich mit radfahren, laufen und spazierengehen fit hält. Miedler hat Hotel Mama als Homebase gewählt, "einer muss ja kochen", grinste er.

Und plötzlich ist Dominic Thiem da!

Und dann? Hat Kasi auch Dominic Thiem als Zuseher entdeckt - und spontan zugeschaltet. "Schon sieben, acht Stunden", zocke er aktuell vorm Bildschirm, verriet Thiem, fast nur FIFA. Selbst Sport mache er in der Wohnung, "dass ich, wenn ich im Sommer wieder rauskann, g'scheit aussehe", so Thiem lachend. Der dann von Bruder Moritz abgelöst wurde (der hingegen eher auf dem GTA-Trip ist).

Und Dominic musste dann weg, "wichtiger Termin beim Zocken", er müsse den Daumen noch aufwärmen, damit es keine Sehnenscheidenentzündung gebe, so Österreichs Nummer 1.

Marach am Montag, Struff am Dienstag

Knapp 12.000 Tennisfans haben sich die erste Folge bereits angeschaut - falls ihr noch nicht dabei wart, schnell nachholen!

Am Montagabend (wieder um 18 Uhr) ist Oliver Marach bei Kasi im Gespräch (vermutlich neben einigen anderen), am Dienstag hat sich Jan-Lennard Struff angekündigt. Und am Mittwoch? Schaun mer mal! Wir sind sicher: Kasi wird auch Dominic Thiem wieder dazuholen...

Also: Seid dabei - heute wieder ab 18 Uhr und tennisnetnews!