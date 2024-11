Kehrt Federer für Legenden-Duell gegen Nadal zurück?

Roger-Federer-Manager Tony Godsick lässt bei einem Interview mit der spanischen Zeitung Marca die Herzen höherschlagen. Er schließt eine Neuauflage Roger Federer gegen Rafael Nadal nicht aus.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 30.11.2024, 08:16 Uhr

Das wäre natürlich der absolute Traum, wenn Rafael Nadal und Roger Federer sich nochmals als Gegner den Platz teilen würden. Federer-Manager Godsick lässt die Möglichkeit einer Neuauflage der Tennislegenden Federer und Nadal offen, wenn sich der Schweizer Maestro körperlich in der Lage dazu fühle.

Dem US-Amerikaner schwebt ein Showkampf wie vor vier Jahren in Südafrika vor. “Wir mögen es, große Dinge zu tun”, sagte Godsick der spanischen Zeitung Marca. Als Maßstab nimmt der 53-jährige das Showmatch vor einer Rekordkulisse in Kapstadt als Beispiel. 2020 spielten Federer und Nadal vor 50.000 Zuschauern und Zuschauerinnen im Cape-Town-Stadion. “Wenn es eine Möglichkeit gibt, das eines Tages zu übertreffen, bin ich sicher, dass es Roger in Betracht ziehen wird”, erklärt Godsick und nennt dabei die Arena von Real Madrid.

Federer und Nadal als Laver Cup Kapitän und Co-Kapitän?

Mit 80.000 Zuschauerplätzen wäre das modernisierte Santiago Bernabéu Stadion der perfekte Austragungsort für einen Weltrekord. “Die Rivalität von Roger und Rafael auf dem Platz war speziell, aber ich glaube, die Freundschaft der beiden daneben ist noch spezieller.”

Als gemeinsame Bühne steht für Godsick auch der Laver Cup im Raum. «Mein Traum ist es, dass Roger als Kapitän und Rafael als sein Assistent auftritt – und dann umgekehrt.”