Kei Nishikori feiert Hochzeitszeremonie - mit zwei Jahren Verspätung

Kei Nishikori wartete am gestrigen Sonntag mit Hochzeitsfotos in den sozialen Medien auf. Geheiratet hat der Japaner aber bereits vor gut zwei Jahren.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 26.12.2022, 08:35 Uhr

Kei Nishikori hat seine Hochzeit mit Verspätung gefeiert

Wer es nicht besser wusste, der konnte meinen, dass Kei Nishikori erst vor wenigen Stunden in den Bund der Ehe eingetreten ist. So ist es natürlich keineswegs, bereits 2022 heiratete der Japaner das Ex-Model Mai Yamauchi, mit der er zuvor bereits fünf Jahre zusammen war. Gemeinsam hat das Paar einen einjährigen Sohn, der im Frühjahr 2021 das Licht der Welt erblickte.

Nun hat das Pärchen eine Hochzeitszeremonie und -Empfang in großem Kreise gefeiert, nachdem dies lange Zeit aufgrund der COVID-Regularien schlichtweg nicht möglich gewesen war. "Ich habe einen Bericht für euch alle. Am 24. Dezember hatte ich eine Hochzeitszeremonie und einen Empfang mit meiner Frau Mai. Wegen des Corona-Unglücks konnte ich sie lange nicht halten", schrieb Nishikori auf Instagram.

Nishikori ohne Ranking

Zum Weihnachtstag habe man nun aber die Möglichkeit gehabt, im großen Stil zu feiern: "Vielen Dank, dass ich mit so vielen Menschen feiern konnte. Es wird ein neuer Anfang für uns sein", so NIshikori, der derzeit mit Verletzungssorgen zu kämpfen hat. Das letzte Turnier auf der ATP-Tour hat der Japaner vor mehr als einem Jahr bestritten: im Oktober 2021 startete Nishikori zuletzt in Indian Wells.

Trotz durchaus fortgeschrittenem Alter - Nishikori feiert in wenigen Tagen seinen 33. Geburtstag - arbeitet der Japaner an seinem Comeback. Das betonte der ehemalige Weltranglistenvierte auch unter den Hochzeitsfotos: "Um auf die Weltbühne zurückzukehren, werde ich mich anstrengen." Derzeit ist Nishikori ohne Ranking in der Weltrangliste.