Kei Nishikori: In Miami dank Wildcard am Start

Kei Nishikori hat in den letzten Jahren eine schlimme Verletzungsmisere heimgesucht. Beim Masters in Miami kann der Japaner dank einer Wildcard der Veranstalter mal wieder an den Start gehen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.03.2024, 12:47 Uhr

© Getty Images

Ein großer Name will es unter der Sonne Floridas nochmal wissen: Kei Nishikori kehrt beim Masters-Turnier in Miami auf den Tennisplatz zurück und will testen, ob sein Körper noch für den Profisport bereit ist.

Für die ehemalige Nummer 4 der Welt waren die letzten Jahre eine echte Tortur. Er hat mehr Zeit in Arztpraxen und in der Reha verbracht als auf dem Tennisplatz. Dabei war der Mann mit den flinken Beinen davor einer der erfolgreichsten Spieler der letzten Dekade: 12 ATP-Titel konnte der inzwischen 34-Jährige bisher gewinnen, doch in den letzten Jahren war er von Turnierseigen meilenweit entfernt, dafür aber permanent von Verletzungen geplagt. Allen voran eine Hüftoperation sowie die Knöchel- und Knieverletzungen haben ihn in den beiden beiden Jahren außer Gefecht gesetzt.

Sein letzter Auftritt auf der ATP-Tour datiert aus dem Juli 2023, als er im Viertelfinale des ATP-250-Events in Atlanta gegen Landsmann Taylor Fritz verlor. Sein letzter Turniersieg war im Juni 2023, als er das die Challenger in Palmas del Mar (Puerto Rico) gewann.

Nishikori, ehemaliger Finalist bei den US Open 2014, steht derzeit auf Platz 353 der ATP-Rangliste. Wobei er wahrscheinlich nicht mehr groß asuf die #rangliste schaut, sondern schon zufrieden sein dürfte, wenn er Metches ohne Verletzungen und schmerzfrei bestreiten kann.