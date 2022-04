Kei Nishikori peilt noch einmal die US Open an

Derzeit ist Japans Ausnahmespieler Kei Nishikori mit einer Verletzung wieder einmal außer Gefecht gesetzt. Eine Rückkehr auf die Tour könnte bei den US Open Ende August 2022 gelingen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.04.2022, 11:16 Uhr

© Getty Images Kei Nishikori möchte im Herbst noch einmal angreifen

In Barcelona hat der Wettkampfbetrieb mit den Qualifikationsspielen schon am Samstag begonnen, im Hauptfeld wird neben dem Rekordsieger Rafael Nadal in diesem Jahr aber auch ein weiterer Ex-Champion fehlen: Kei Nishikori, der in der katalanischen Hauptstadt 2014 und 2015 triumphiert hatte. Übrigens die einzigen beiden Titel auf Sand von insgesamt zwölf für den Japaner.

Nishikori befindet sich derzeit mitten in der Aufbauarbeit nach einer Operation an der Hüfte, dem nächsten gesundheitlichen Rückschlag, den der mittlerweile 32-Jährige in seiner Karriere hinnehmen musste. 2017 wurde er bereits am Handgelenk operiert, zwei Jahre später war dann der Ellbogen dran. Derzeit wird Nishikori noch an Position 56 der ATP-Charts geführt. Was aber auch mit den mittlerweile sehr eigenartig anmutenden Regeln im Ranking aufgrund der Corona-Pandemie zusammenhängt. So führt Nishikori noch 90 Punkte für das Erreichen das Halbfinales in Barcelona 2019 mit in seiner Bilanz.

Nishikori plant mit Tokio

Der europäische Sand war für Kei Nishikori in dieser Saison nie eine Option, wie er gegenüber Eurosport erklärte, könnten aber die US Open, bei denen er 2014 im Endspiel gegen Marin Cilic verlor, jenes Turnier sein, bei dem er noch einmal einen Angriff startet. Mit Blickrichtung auf sein Heimturnier, das ATP-Tour-500-Turnier in Tokio. Auch dort durfte sich Nishikori schon zweimal als Sieger feiern lassen, 2012 und 2014.

Eines ist dem frisch gebackenen Vater aber klar: Es wird nicht mehr viele Anläufe zurück in die Bel Etage des Tennissports geben.Deshalb möchte er nach seiner Rückkehr jeden Tag auf der Tour vollauf genießen. Ob es mit dem Start in Tokio klappt, hängt aber auch von anderen Faktoren als Nishikoris Gesundheit ab. Denn der Asien-Swing des Tenniszirkus ist auch für diese Saison noch keineswegs bestätigt.