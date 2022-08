Kei Nishikori startet doch nicht in Winston-Salem

Kei Nishikori hat seine Wildcard für das ATP-250-Turnier in Winston-Salem zurückgegeben.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 03.08.2022, 18:00 Uhr

© Getty Images Kei Nishikori wird doch nicht in Winstom-Salem aufschlagen

Die Leidenszeit für Kei Nishikori nimmt vorerst kein Ende: Anders als ursprünglich geplant wird der Japaner beim am 21. August beginnenden ATP-250-Turnier in Winston-Salem doch nicht an den Start gehen. Das gaben die Veranstalter des Hartplatzevents via Twitter bekannt. Demnach habe Nishikori seine Wildcard zurückgegeben.

Nach seiner Hüftoperation Ende Januar benötigt Nishikori also offenbar noch etwas Zeit, um matchfit zu werden. Sein bislang letztes Spiel bestritt der Japaner, der in der Weltrangliste mittlerweile nur mehr auf Platz 160 steht, im Oktober des letzten Jahres beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells.

Allzu lange müssen die Fans des 32-Jährigen aber wohl nicht mehr auf das Comeback warten, am Mittwoch postete Nishikori in den sozialen Medien ein Trainingsvideo. Fraglich ist, ob der Japaner bereits bei den US Open in New York auf die Tour zurückkehrt. Da Nishikori nicht auf der Meldeliste steht, würde er von den Veranstaltern eine Wildcard benötigen. Als Finalist im Jahr 2014 wohl kein Problem.