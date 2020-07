Kein Roger Federer - kein ATP-Turnier in Basel 2020

Die diesjährige Ausgabe des Tennis-Hallenturniers in Basel ist offiziell abgesagt. Nachdem die Veranstalter bei der Spielervereinigung ATP schon vor einem Monat aufgrund der Corona-Pandemie eine Absage des Herren-Turniers beantragt hatten, stimmte diese nun zu. Das teilten die Organisatoren der Swiss Indoors am Dienstag mit.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 14.07.2020, 17:56 Uhr

© Getty Images Das Pizzaessen mit den Balljungen und Roger Federer fällt 2020 aus

Die 50. Ausgabe des Heimturniers von Grand-Slam-Rekordchampion Roger Federer, der seine Saison verletzungsbedingt bereits beendet hat, hätte eigentlich vom 24. Oktober bis zum 1. November stattfinden sollen.

"Corona kennt leider keine Freunde", sagte Turnierdirektor Roger Brennwald: "Und mögliche Geisterspiele oder Social Distancing sind für uns von Beginn weg nicht in Frage gekommen." Die Jubiläumsausgabe ist nun vom 23. bis 31. Oktober 2021 geplant.

Mit eine Rolle hat dabei sicherlich die frühzeitige Absage von Rekordsieger Federer gespielt. Sagenhafte zehn Titel hat der Maestro in seiner Heimatstadt geholt, die letzten drei Siegerpokale in die Luft gestemmt: 2019 nach einem Finalerfolg gegen Alex de Minaur, davor besiegte Federer in den Endspielen 2018 Marius Copil und 2017 Juan Martin del Potro. 2016 setzte der bald 39-Jährige verletzungsbedingt aus.