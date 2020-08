Kein Start bei den US Open - stiller Abschied der Bryan-Brüder?

Tritt das beste Tennisdoppel der Geschichte ohne ein großes Abschiedsturnier in den Ruhestand? Auf der Nennliste für die US Open 2020 fehlen Bob und Mike Bryan jedenfalls.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.08.2020, 12:14 Uhr

© Getty Images War das der letzte Major-Auftritt? Bob und Mike Bryan in Melbourne Anfang 2020

32 Teams werden sich in den Doppel-Wettbewerben bei den US Open 2020 um den Titel bewerben, das ist genau die Hälfte der regulären Rastergröße bei einem Major. Mit dabei werden die Titelverteidiger sind: Elise Mertens und Aryna Sabalenka bei den Frauen, Juan Sebastian Cabal und Robert Farah bei den Männern. Ein Paar allerdings fehlt auf den Nennliste - und es ist das erfolgreichste, das der Tennissport je gesehen hat: Bob und Mike Bryan werden in New York City nicht antreten.

Dabei waren die US Open als großer Schlusspunkt einer unglaublichen Karriere geplant, die Bob 119, Mike sogar 124 Titel auf der ATP-Tour eingebracht haben. Fünf Mal haben die beiden alleine in Flushing Meadows zugeschlagen, zuletzt 2014. Mike hat an der Seite von Jack Sock 2018 noch einen Titel beim größten Heimturnier der US-Amerikaner draufgesetzt, davor mit Sock Wimbledon und zum Jahresende auch noch die ATP Finals gewonnen. Bob heilte derweil seine frisch operierte Hüfte aus.

Bob und Mike Bryan gewinnen in Delray Beach

2019 gewannen die Bryans in Miami ihren wohl letzten ATP-Masters-1000-Titel, der allerletzte Turniersieg könnte jener in Delray Beach Anfang dieses Jahres gewesen sein. Denn die große Abschiedsparty im National Tennis Center muss bekanntlich ausfallen, ab dem 31. August wird ohne Zuschauer gespielt. Das war den beiden 41-Jährigen dann offenbar den Trainingsaufwand nicht mehr wert, dass sich Bob und Mike auf eine abschließende Europa-Tournee begeben, mit Stationen in Rom, Paris, später vielleicht auch Wien, erscheint sehr unwahrscheinlich.

Und so könnte es sein, dass den beiden Usbeken Denis Istomin und Sanjar Fayziev die Ehre gebührt, als letzte Gegner des größten Doppelpaares des Tennissports in den Annalen vermerkt zu werden. Als Verlierer wohlgemerkt, denn Bryan und Bryan haben die Davis-Cup-Partie in Honolulu Anfang März 2020 natürlich souverän mit 6:3 und 6:4 gewonnen.

