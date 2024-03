Keine Erfolgsgeschichte: Netflix-Serie "Break Point" wird eingestellt

Netflix hat die Produktion der Tennis-Serie "Break Point" nach zwei Staffeln eingestellt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 09.03.2024, 15:31 Uhr

© Getty Images "Break Point" wurde nicht zum gewünschten Erfolg

Nach nur zwei Staffeln ist Schluss: Streaming-Anbieter Netflix hat die Produktion der Tennis-Serie "Break Point" laut einem Bericht der "Times" eingestellt. Grund dafür ist der mangelnde Zugang zu den absoluten Topspielern, der sich negativ auf die Zuschauerzahlen auswirkte.

"Break Point" hinkt hinsichtlich der Abrufe klar hinter den Pendants aus Formel 1 ("Drive to Survive") und Golf ("Full Swing") hinterher. Dass der Tennissport für den Streaming-Giganten grundsätzlich interessant wäre, zeigte sich zuletzt beim "Netflix Slam" in Las Vegas.

Das Aus der Serie hatte sich bereits im November 2023 angekündigt. Insbesondere die mangelnde Kooperation der beiden männlichen Superstars Novak Djokovic und Rafael Nadal wurde Netflix zum Verhängnis. Für den Tennissport bleibt unter dem Strich eine vertane Chance, ein neues Publikum zu gewinnen.

In Erinnerung wird "Break Point" vor allem für den sogenannten "Netflix-Fluch" bei den Australian Open 2023 bleiben. Alle zehn Protagonisten der ersten Staffel schieden in Melbourne früh aus oder konnten verletzungsbedingt gar nicht an den Start gehen.