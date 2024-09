Keine weitere Nachtschicht: Zverev am Nachmittag gefordert

Nach seiner kräftezehrenden Nachtschicht darf Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev im Achtelfinale der US Open bereits am Nachmittag ran.

von SID

zuletzt bearbeitet: 31.08.2024, 22:41 Uhr

© Getty Images Flutlicht wird Alexander Zverev morgen wahrscheinlich nicht brauchen

Das Duell des Hamburgers mit dem US-Amerikaner Brandon Nakashima ist am Sonntag für circa 16.30 Uhr Ortszeit (22.30 Uhr MESZ) im Louis Armstrong Stadium, der zweitgrößten Arena auf der Anlage in Flushing Meadows, angesetzt. Der Tokio-Olympiasieger geht als klarer Favorit in die Begegnung mit dem 50. der Weltrangliste.

Am Freitagabend hatte Zverevs Drittrundenpartie gegen den Argentinier Tomas Martin Etcheverry erst um 22.58 Uhr Ortszeit begonnen und war um 2.35 Uhr in der Nacht geendet. Zum am spätesten beendeten Match der US-Open-Geschichte fehlten nur 15 Minuten: 2022 besiegte Carlos Alcaraz im Viertelfinale Jannik Sinner um 2.50 Uhr.

Nach dem frühen Ausscheiden von Olympiasieger Novak Djokovic ist Zverev der topgesetzte Spieler in seiner Turnierhälfte, der Weg ins Endspiel scheint für den Weltranglistenvierten frei. "Es ist schon ein großer Name", sagte Zverev über das Aus von Djokovic, ohne in zu große Euphorie zu verfallen: "Ich muss mich auf mich selber konzentrieren. Jeder kann bei einem Grand Slam überragendes Tennis spielen."

Da auch Wimbledon-Champion Alcaraz früh scheiterte, verbleiben der formstarke Weltranglistenerste Sinner (Italien) und Angstgegner Daniil Medwedew aus Russland als Hauptkonkurrenten im Kampf um die US-Open-Krone - auf beide kann Zverev aber erst im Finale treffen. Im 35. Anlauf scheint die Zeit reif für den ganz großen Coup.