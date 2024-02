Keine Witz! AC Mailand wollte Novak Djokovic verpflichten

Novak Djokovic ist ein gefragter Mann. Nicht nur im Tennis. Auch im Fußball-Geschäft. Laut einem Medienbericht hat der AC Mailand ernsthaft über eine Verpflichtung des Serben nachgedacht – als Mentaltrainer.

von Daniel Müksch

zuletzt bearbeitet: 06.02.2024, 18:45 Uhr

Die Leidenschaft von Novak Djokovic für den Fußball ist bekannt, Genauso wie seine besondere Beziehung zu Italien. Hier hat seine Frau Jelena studiert und auch er hat als Tennis-Talent mit Riccardi Piatti trainiert und dabei viel Zeit in Italien verbracht. Und die Sprachen beherrscht Sprach-Talent Djokovic sowieso, Da ist es nur konsequent, dass regelmäßig im San Siro vorbeischaut den seinen Lieblingsverein, den AC Mailand anfeuert. Wie während der ATP-Finals in Turin. Mit Ex-Milan-Superstar Zlatan Ibrahimovic ist Djokovic zudem gut befreundet.

Der Name Djokovic ist mehrmals gefallen

Von der besonderen Beziehung des serbisches Superstar zu den Rossoneri weiß natürlich auch Milan-Besitzer Gerry Cardinale. Und das wollte der Fußball-Manager sich zu Nutze machen. Er hat anscheinend ernsthaft darüber nachgedacht hat, Djokovic als Mentaltrainer für den Club zu verpflichten.

Laut der renommierten Tageszeitung "La Repubblica" wollte Cardinale unbedingt jemanden an Bord holen, der die Spieler in schwierigen Situationen motivieren kann. Dabei soll der Name Djokovic in mehreren Meetings gefallen sein und man habe sich Szenarien ausgemalt, in denen diese Idee Realität werden könne.

Konkrete Gespräche habe es aber noch nicht gegeben. Bei dem Turnierkalender des Serben wäre da wohl aber ein Remote-Job wahrscheinlich. Wir bleiben dran...