Trainer Ivanisevic: "Früher oder später musste Novak verlieren, das war uns allen klar"

Goran Ivanisevic, seit 2022 in der Hauptverantwortung für den Weltranglistenersten Novak Djokovic, machte nun noch einmal deutlich: Djokovic war bei dem verlorenen Halbfinalspiel der Australian Open nicht verletzt oder krank. Der Serbe wird als nächstes seine Rückkehr bei den Masters in Indian Wells feiern.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 05.02.2024, 19:05 Uhr

Jüngste Berichte in den serbischen Medien berichteten, dass Djokovic bei dem Halbfinale gegen Jannik Sinner krank gewesen sei. Ivanisevic räumt diese Gerüchte aus der Welt. Der kroatische Coach Ivanisevic begleitet den 36-jährigen Novak bereits seit 2019 auf der Profi-Tour und steht nach dem Abgang von Marian Vajda in der Hauptverantwortung rund um den Tennisstar, wenn also einer Bescheid weiß, dann er.

Gegenüber einer kroatischen Zeitung bestätigte Ivanisevic nun, dass Djokovic völlig gesund gewesen war: "Nein, ihn hat nichts gestört, er war gesund, aber es hat einfach nicht geklappt... Das kann auch ihm passieren, er ist aus Fleisch und Blut. Andererseits, wenn er gegen jemanden verlieren sollte, bin ich froh, dass es Sinner war." Sinner konnte nun drei der letzten vier Begegnungen für sich entscheiden. Neben dem Sieg bei den Australian Open, konnte er ebenfalls beim Davis Cup und bei den ATP-Finals als Sieger vom Platz gehen. "Es ist nur schade, dass es so gekommen ist, aber wenn man gegen Sinner nicht bei 100 Prozent ist, hat man keine Chance. Und selbst wenn man bei 100 Prozent ist, kann man immer noch verlieren", sagte Ivanisevic.

Djokovic bestätigt Turnierteilnahme in Indian Wells

Mit Blickauf die Zukunft sagte der kroatische Coach weiter: "Aber die gesamten Australian Open waren für Novak irgendwie nicht in Ordnung, von der ersten Runde an. Aber okay, machen wir weiter, das ist nicht so tragisch." Wieder Aufschlagen wird Djokovic in Indian Wells bei den BNP Paribas Open, wie Djokovics Trainerstab nun bestätigte.

Der Serbe trat das letzte Mal 2019 bei dem 1000er Turnier in Kalifornien auf und wird versuchen, seinen sechsten Titel zu erlangen. Das Turnier in Indian Wells zählt nach den Grand-Slams zu einem der wichtigsten Turniere der gesamten Profi-Tour und wird vom 09.03 bis zum 18.03 ausgetragen.